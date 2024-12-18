Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vior dan Vincent Terlibat Konflik Hebat Jelang Pernikahan

Brigitta Putri , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |20:10 WIB
Vior dan Vincent Terlibat Konflik Hebat Jelang Pernikahan
Vior dan Vincent Terlibat Konflik Hebat Jelang Pernikahan. (Foto: Instagram/@nitavior)
A
A
A

JAKARTA - Nita Vior dan Vincent Kosasih juga mengalami ‘drama’ jelang pernikahan mereka. Vior merasa tertekan karena merasa persiapan pernikahan bukanlah hal yang mudah, apalagi ketika dia merasa tak didukung keluarga sendiri.

Di sisi lain, Vincent merasa tersinggung dengan sikap Vior yang meminta bantuan keluarganya untuk menutupi kekurangan dana pernikahan mereka. Dia menganggap apa yang dilakukan istrinya itu merendahkan harga dirinya.

Pertengkaran di antara keduanya pun tak bisa dihindari. Situasi semakin rumit ketika Vincent mencoba meminta maaf, namun Vior tidak merasa permintaan maaf itu tulus. Di sisi lain, sikap Vior membuat Vincent merasa semakin tidak dihargai.

Konflik tersebut memperlihatkan perbedaan pandangan yang mendalam antara Vior dan Vincent. Mereka memerlukan saling pengertian dan komunikasi yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

Menyatukan dua hati dalam pernikahan memang memerlukan kerjasama dan pengendalian emosi. Komunikasi yang efektif dan apresiasi atas upaya pasangan menjadi kunci hubungan mereka di masa depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/33/3148914/nita_vior-BXRE_large.jpg
Nita Vior Buka-bukaan soal Kehamilan Pertama pada Boy William
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/33/3148906/nita_vior_hamil-grJS_large.jpg
Nita Vior Curhat soal Kehamilan Pertama pada Boy William
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/33/3148228/nita_vior_hamil-b8xN_large.jpg
Congrats, Nita Vior Hamil Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/33/3094313/nita_vior_dan_vincent_kosasih-rUD3_large.jpg
Drama Bujet Pernikahan Vior dan Vincent, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/33/3094275/nita_vior_dan_vincent_kosasih-DKzG_large.jpg
Vior dan Vincent Debat Panas Usai Biaya Pernikahan Membengkak hingga Rp3,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/33/3094265/nita_vior_dan_vincent_kosasih-7BQf_large.jpg
Vior Sebut Biaya Pesta Pernikahannya Capai Rp3,5 Miliar, Vincent Geram
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement