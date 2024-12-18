Vior dan Vincent Terlibat Konflik Hebat Jelang Pernikahan

JAKARTA - Nita Vior dan Vincent Kosasih juga mengalami ‘drama’ jelang pernikahan mereka. Vior merasa tertekan karena merasa persiapan pernikahan bukanlah hal yang mudah, apalagi ketika dia merasa tak didukung keluarga sendiri.

Di sisi lain, Vincent merasa tersinggung dengan sikap Vior yang meminta bantuan keluarganya untuk menutupi kekurangan dana pernikahan mereka. Dia menganggap apa yang dilakukan istrinya itu merendahkan harga dirinya.

Pertengkaran di antara keduanya pun tak bisa dihindari. Situasi semakin rumit ketika Vincent mencoba meminta maaf, namun Vior tidak merasa permintaan maaf itu tulus. Di sisi lain, sikap Vior membuat Vincent merasa semakin tidak dihargai.

Konflik tersebut memperlihatkan perbedaan pandangan yang mendalam antara Vior dan Vincent. Mereka memerlukan saling pengertian dan komunikasi yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

Menyatukan dua hati dalam pernikahan memang memerlukan kerjasama dan pengendalian emosi. Komunikasi yang efektif dan apresiasi atas upaya pasangan menjadi kunci hubungan mereka di masa depan.