HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerai dari Asri Welas, Galiech Sepakat Nafkahi 3 Anak Rp30 Juta per Bulan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |18:41 WIB
Cerai dari Asri Welas, Galiech Sepakat Nafkahi 3 Anak Rp30 Juta per Bulan
Cerai dari Asri Welas, Galiech Sepakat Nafkahi 3 Anak Rp30 Juta per Bulan. (Foto: Okezone)
DEPOK - Asri Welas dan Galiech Ridha Rahardja mencapai kesepakatan bersama atas perceraian mereka. Selain menyerahkan hak asuh atas ketiga anak mereka kepada sang aktris, Galiech juga sepakat soal nominal nafkat ketiga anak mereka. 

Sifra Panggabean, kuasa hukum pasangan ini mengatakan, Galiech telah sepakat akan memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya sebesar Rp5 juta hingga Rp10 juta per anak per bulan. 

“Nominal itu, tidak termasuk biaya pendidikan anak ya. Hitung-hitungan soal itu ada lagi dan disesuaikan dengan keperluan masing-masing anak,” kata Sifra saat ditemui awak media di Depok, Jawa Barat, pada Selasa (10/12/2024). 

Tak hanya soal nafkah, Galiech Ridha Rahardja juga dengan besar hati menyerahkan hak asuh ketiga anak mereka kepada Asri Welas. Sebaliknya, sang aktris juga memastikan tidak akan membatasi pertemuan Galiech dengan anak-anak mereka.

“Galiech dipersilakan bertemu anaknya kapan saja, termasuk menjenguk ketika anak sakit dan membawa anak-anaknya untuk traveling. Tidak ada pengaturan yang saklek, karena Mbak Asri mempersilakan ayahnya bertemu kapan saja,” ujar Sifra.

Asri Welas
Cerai dari Asri Welas, Galiech Sepakat Nafkahi 3 Anak Rp30 Juta per Bulan. (Foto: Instagram/@asri_welas)

Halaman:
1 2
