Sepakat Cerai, Asri Welas Dapat Hak Asuh Anak

DEPOK – Sidang perceraian antara artis Asri Welas dan suaminya, Galiech Ridha Rahardja, kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Depok pada Selasa, 10 Desember 2024. Sidang tersebut membahas jawaban dari pihak Galiech sebagai tergugat.

Kuasa hukum Asri Welas, Sifra Panggabean, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima jawaban dari Galiech dan akan menyerahkannya kepada majelis hakim.

"Untuk jawabannya sudah kami terima, dan intinya beliau (Galiech) menyepakati serta menyetujui isi gugatan. Namun, hari ini Mas Galiech atau tergugat berhalangan hadir karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda," ujar Sifra di PA Depok.

Sepakat Cerai, Asri Welas Dapat Hak Asuh Anak

Meskipun Galiech tidak hadir, sidang tetap berlangsung sesuai jadwal. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 17 Desember 2024.

Dalam jawaban yang diajukan, Galiech menyatakan persetujuannya terhadap poin-poin gugatan yang diajukan oleh Asri Welas, mulai dari perceraian hingga hak asuh ketiga anak mereka yang diberikan kepada sang ibu.

"Tergugat sepakat untuk berpisah. Kedua, hak asuh ketiga anak mereka jatuh kepada Kak Asri Welas, tetapi tidak ada pembatasan pertemuan. Ayahnya bisa bertemu anak-anak kapan saja, baik untuk jalan-jalan, menjenguk saat sakit, atau momen lainnya," jelas Sifra.

Selain itu, pasangan ini juga mencapai kesepakatan terkait pembagian harta bersama. Rumah akan menjadi milik Asri Welas dan anak-anak, sementara Galiech akan memberikan nafkah rutin setiap bulan.

"Nafkah untuk anak-anak disepakati senilai Rp5 juta hingga Rp10 juta per anak per bulan. Namun, ini belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, yang akan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak nantinya," tambah Sifra.