Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terungkap, Asri Welas dan Galiech Ridha Rahardja Dua Tahun Pisah Rumah

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |16:04 WIB
Terungkap, Asri Welas dan Galiech Ridha Rahardja Dua Tahun Pisah Rumah
Terungkap, Asri Welas dan Galiech Ridha Rahardja Dua Tahun Pisah Rumah (Foto: IG Asri Welas)
A
A
A

DEPOK – Setelah mediasi di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, dinyatakan gagal, Asri Welas dan Galiech Ridha Rahardja sepakat untuk bercerai. Pasangan ini diketahui telah tinggal terpisah selama dua tahun terakhir.

Menurut kuasa hukum Asri, Sifra Panggabean, situasi pisah rumah ini menjadi salah satu alasan utama perceraian mereka. Selama dua tahun terakhir, Asri tinggal bersama ketiga anaknya di kawasan Rafles, Cibubur, sementara Galiech menetap di tempat tinggal yang berbeda.

"Penyebabnya karena sudah tidak tinggal bersama selama dua tahun berturut-turut. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, itu sudah menjadi dasar untuk mengajukan perceraian. Permasalahan detailnya hanya diketahui oleh kedua belah pihak demi menjaga privasi anak-anak," ungkap Sifra Panggabean.

Asri WelasTerungkap, Asri Welas dan Galiech Ridha Rahardja Dua Tahun Pisah Rumah

Meskipun memutuskan untuk berpisah, Asri dan Galiech berkomitmen menjaga perdamaian. Mereka juga sudah memberi pengertian kepada ketiga anaknya yang masih di bawah umur mengenai rencana perceraian ini.

"Kak Asri dan Mas Galiech sudah berbicara dengan anak-anak tentang rencana perpisahan ini, dan mereka berusaha memberikan pemahaman yang baik," jelas Sifra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184224/asri_welas-T37x_large.jpg
Asri Welas Didatangi Petugas Pajak Gara-Gara Ucapan Baim Wong soal Honor Rp7 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171551/asri_welas-boRP_large.jpg
Asri Welas Klaim Didekati Musisi hingga Pejabat setelah Menjanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/206/3138047/asri_welas-fWuR_large.jpg
Perankan Sosok Judes, Asri Welas Sempat Tak Tega Julid ke Lawan Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3137202/luna_maya-r6EF_large.jpeg
Asri Welas Rancang Gaun Batik Khusus untuk Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/206/3131468/asri_welas-AUmg_large.jpg
Asri Welas Sedih Perankan Sosok Julid dalam Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/33/3131211/asri_welas-ZGDT_large.jpg
Asri Welas Berharap Banjir Job Usai Jalani Operasi Plastik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement