Terungkap, Asri Welas dan Galiech Ridha Rahardja Dua Tahun Pisah Rumah

DEPOK – Setelah mediasi di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, dinyatakan gagal, Asri Welas dan Galiech Ridha Rahardja sepakat untuk bercerai. Pasangan ini diketahui telah tinggal terpisah selama dua tahun terakhir.

Menurut kuasa hukum Asri, Sifra Panggabean, situasi pisah rumah ini menjadi salah satu alasan utama perceraian mereka. Selama dua tahun terakhir, Asri tinggal bersama ketiga anaknya di kawasan Rafles, Cibubur, sementara Galiech menetap di tempat tinggal yang berbeda.

"Penyebabnya karena sudah tidak tinggal bersama selama dua tahun berturut-turut. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, itu sudah menjadi dasar untuk mengajukan perceraian. Permasalahan detailnya hanya diketahui oleh kedua belah pihak demi menjaga privasi anak-anak," ungkap Sifra Panggabean.

Meskipun memutuskan untuk berpisah, Asri dan Galiech berkomitmen menjaga perdamaian. Mereka juga sudah memberi pengertian kepada ketiga anaknya yang masih di bawah umur mengenai rencana perceraian ini.

"Kak Asri dan Mas Galiech sudah berbicara dengan anak-anak tentang rencana perpisahan ini, dan mereka berusaha memberikan pemahaman yang baik," jelas Sifra.