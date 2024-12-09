6 Sumber Kekayaan Asri Welas, yang Sedang Gugat Cerai Suami

JAKARTA - Asri Welas belakangan banyak diperbincangkan usai melayangkan gugatan cerai suaminya, Galiech Ridha Rahardja, pada 5 November 2024 kemarin setelah 17 tahun membina rumah tangga bersama.

Tidak hanya berdampak pada rumah tangga mereka, bisnis fashion yang telah dibangun oleh Asri Welas dan Galiech juga ikut terdampak. Galiech pun memilih untuk hengkang dari bisnis tersebut sejak keduanya mulai sibuk menjalani proses perceraian.

Selain bisnis fashion, Asri Welas juga mempunyai pekerjaan lain yang menjadi sumber kekayaannya. Berikut 6 sumber kekayaan Asri Welas.

6 Sumber Kekayaan Asri Welas

6 Sumber Kekayaan Asri Welas, yang Sedang Gugat Cerai Suami

1. Aktris

Menjadi seorang aktris merupakan salah satu sumber kekayaan utama Asri Welas. Nama Asri Welas pertama kali meroket setelah memerankan karakter Welas dalam sitkom, Suami-Suami Takut Istri.

Setelah membintangi sitkom tersebut, Asri Welas melanjutkan kariernya di industri hiburan dengan membintangi sejumlah sinetron, seperti Tukang Bubur Naik Haji the Series, 7 Manusia Harimau, Warteg DKI, OB OK, dan masih banyak lagi.

Selain membintangi sinetron, Asri Welas juga membintangi berbagai film layar lebar, seperti Cek Toko Sebelah (2016), Susah Sinyal (2017), Keluarga Cemara (2019), Dua Garis Biru (2019), Sayap-Sayap Patah (2022), dan Ipar adalah Maut (2024).

2. Presenter

Punya kepribadian yang jenaka, Asri Welas sering diminta menjadi presenter berbagai acara di stasiun televisi swasta. Acara yang pernah dibawakan oleh Asri Welas antara lain, Ngulik (Trans TV), Serasi (Global T), Mak NET. (NET.), dan masih banyak lagi.

3. Desainer Fashion dan Bisnis Butik

Tidak hanya sibuk di dunia hiburan, Asri Welas juga merupakan seorang desainer fashion. Asri bahkan memiliki bisnis butik sendiri untuk merealisasikan hobinya merancang busana.

Bisnis butiknya tersebut ia beri nama House of Asri Welas. Dalam butik tersebut, Asri menjual berbagai macam pakaian, mulai dari batik, kebaya, beskap, gaun pesta, jas, sepatu, sampai keperluan pernikahan lainnya.

Bisnis butiknya inilah salah satu sumber penghasilan terbesar Asri Welas kala pandemi melanda pada tahun 2020 silam.