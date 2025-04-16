6 Alasan Asri Welas Rela Habiskan Ratusan Juta Buat Oplas di Korea

JAKARTA - Asri Welas kembali menjadi perbincangan usai menjalani operasi plastik (oplas) di Korea dengan nilai fantastis. Bahkan, biaya oplas sang aktris ditaksir mencapai nyaris Rp500 juta.

Ditemui di kawasan Cilandak Timur, Jakarta Selatan baru-baru ini, Asri menjelaskan treatment oplas yang ia jalani di salah satu rumah sakit di Korea yakni sedot lemak alias liposuction. Wanita 46 tahun itu pun mengaku puas dengan hasil operasinya. Selain tampil lebih percaya diri, Asri juga merasa lebih leluasa dalam bergerak. Lantas apa alasan mantan istri Galiech Ridha Rahardja itu rela menghabiskan banyak uang demi oplas?

1. Usir Kulit Kendur Usai Punya Tiga Anak

Alasan pertama Asri Welas melakukan oplas dengan budget fantastis yakni mengencangkan kulit setelah punya tiga anak. Asri cukup merasa risih dengan kulit bergelambir di bagian perutnya. Terlebih, tiga persalinannya dahulu dilakukan secara caesar.

"Namanya saya juga punya tiga anak, melahirkan, caesar, jadi masih punya souvenir peninggalan. Di depan kamera juga biar lebih muda hasilnya, seperti aku punya kantung mata, lemak juga, karena aku sudah 45, begitu lelahnya, tindakan itu dilakukan supaya lebih fresh," kata Asri Welas.

2. Tuntutan Pekerjaan

Asri Welas mengaku oplas yang ia lakukan salah satunya untuk kepentingan pekerjaan. Asri bahkan membantah hal ini dilakukan karena ingin segera menikah lagi.

"Karena saya ada di depan frame dan ada di lingkungan kerja seperti ini. Itu tanggung jawab saya juga sebagai orang bekerja di depan kamera. Bukan karena apapun, katanya dibilang jadi single, semua perbaikan diri, nggak kayak gitu, karena memang kebutuhan kerjaan. Jadi, bisa ditanggulangi," bebernya.

3. Oplas di Rumah Sakit Elit

Alasan lain yang membuat Asri Welas rela menghabiskan banyak uang untuk oplas lantaran dilakukan di rumah sakit elit. Tentunya, hal itu sangat mempengaruhi kualitas maupun keselamatan dirinya selaku pasien.

Namun, Asri memilih merahasiakan nama rumah sakit tersebut.

"Pokoknya aku di rumah sakit yang bisa dipertanggung jawabkan, bisa dipercaya. Aku bukan nggak percaya sama dokter dan rumah sakit Indonesia ya, tapi aku melihat ada kesempatan di sana, jadi berani untuk itu," katanya.

4. Kehidupan Usai Cerai

Asri tak memungkiri keputusannya untuk oplas karena status barunya. Dia menilai masih punya perjalanan hidup yang panjang setelah resmi bercerai dari Galiech Ridha Rahardja.

"Saya kan sendiri, dan apa-apa harus tanggung jawab sendiri, dan tanggung jawab ke anak saya juga jadi saya merasa masih harus banyak kelebihan yang saya bisa. Saya masih punya anak umur 5 tahun, jadi masih panjang perjalanan saya," ujar Asri.

Ke depan, Asri ingin fokus mengejar impian dalam kariernya yang sempat tertunda selama ia menikah dengan Galiech.

"Jadi saya mau terus bekerja keras, agar anak saya bisa menggapai cita-citanya, pokoknya apa yang bisa saya jalanin saya jalani," imbuhnya.