HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Asri Welas Tetap Didukung Galiech Meski Jalani Proses Cerai

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |13:26 WIB
Asri Welas Tetap Didukung Galiech Meski Jalani Proses Cerai
Asri Welas Tetap Didukung Galiech Meski Jalani Proses Cerai (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tengah menjalani proses perceraian, Asri Welas tetap mendapat dukungan penuh dari suaminya, Galiech Ridha Rahardja, terutama dalam pekerjaan dan karyanya. Salah satu bentuk dukungan tersebut terlihat saat Galiech hadir menyaksikan peragaan kain daur ulang limbah pakaian, karya terbaru Asri Welas.

Setelah 17 tahun menjalani kehidupan rumah tangga bersama, Galiech mengaku memahami betul perjalanan karier Asri, termasuk di bidang fashion. Walaupun mereka memutuskan untuk bercerai, Galiech tetap memberikan apresiasi terhadap karya istrinya.

Asri mengakui bahwa meski mereka sedang dalam proses berpisah, hubungan keduanya tetap berjalan baik. Ia menyatakan bahwa keduanya berusaha beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi ke depannya.

Asri Welas Tetap Didukung Galiech Meski Jalani Proses Cerai
Asri Welas Tetap Didukung Galiech Meski Jalani Proses Cerai

"Gimana ya, namanya kita berproses, kita coba jalanin aja. Saya maksimal, karena kita udah berkeluarga lama, ya gimana nantinya kita coba aja," ungkap Asri saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024).

Sebagai seseorang yang mengikuti perjalanan karier Asri dari awal, Galiech mengaku bangga melihat Asri berhasil mewujudkan impiannya dalam dunia fashion, terutama dengan karya daur ulang yang diusungnya.

"Bagus banget, terharu juga akhirnya bisa ada show seperti ini. Dari dulu memang sudah didambakan. Terharu bisa lihat dia berpuisi, memeragakan kainnya bersama teman-teman selebritas," ujar Galiech.

Ketika ditanya apakah kehadirannya merupakan upaya untuk memperbaiki hubungan, Galiech tidak memberikan jawaban tegas. Ia hanya mengungkapkan bahwa kehadirannya didasarkan pada keinginannya untuk mendukung dan melihat mimpi Asri terwujud.

"Saya ikutin apa kata hati saya aja. Mau dibilang begitu saya enggak tahu, saya hanya pasrah. Saya pengin lihat bagaimana mimpi itu terealisasi," tuturnya.

 

