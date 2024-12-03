Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Galiech Jawab Rumor Perselingkuhan Asri Welas dengan Pria Bule

Brigitta Putri , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |20:05 WIB
Galiech Jawab Rumor Perselingkuhan Asri Welas dengan Pria Bule
Galiech Jawab Rumor Perselingkuhan Asri Welas dengan Pria Bule. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Galiech Ridha Rahardja akhirnya buka suara terkait rumor perselingkuhan sang istri, Asri Welas dengan pria bule. Pria yang awalnya bungkam itu akhirnya buka suara.

"Saya klarifikasi, (rumor) soal pacar bule Asri itu hoaks," katanya saat ditemui di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, pada Selasa (3/12/2024).

Galiech Ridha Rahardja menegaskan, pria bule yang berfoto bersama Asri Welas itu merupakan rekan bisnis sang istri yang memang berbasis di Amerika Serikat.

Asri Welas
Galiech Jawab Rumor Perselingkuhan Asri Welas dengan Pria Bule. (Foto: Okezone)

"Jadi kalau perceraian kami dikaitkan dengan gosip pacar bule enggak benar ya. Hoaks itu! Asri juga sudah mengeluarkan pernyataan kan," tuturnya menambahkan.

Galiech Ridha Rahardja menambahkan, selama berada di Amerika Serikat, istrinya menghabiskan waktu bersama keluarga pria bule tersebut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183228/tasya_farasya-ZTys_large.jpg
3 Artis Resmi Bercerai di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188982//inara_rusli-LVgv_large.jpg
Alasan Inara Rusli Belum Minta Maaf pada Wardatina Mawa, Marisya Icha: Dia Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188962//deddy_corbuzier-DBKq_large.jpg
Deddy Corbuzier Klaim Tak Lagi Terima Honor saat Tampil di TV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188911//nikita_mirzani-WJLb_large.jpg
Hot Gossip: Dearly Djoshua dan Ari Lasso  Putus, Hukuman Nikita Mirzani Diperberat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188906//virgoun-sVbt_large.jpg
Virgoun Berencana Ambil Alih Hak Asuh Anak usai Inara Rusli Terjerat Kasus Perzinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188901//bedu_nafkah-98Rb_large.jpg
Bedu Pastikan Penuhi Nafkah Anak Rp50 Juta per Bulan meski Hidup Pas-Pasan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement