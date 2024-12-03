Galiech Jawab Rumor Perselingkuhan Asri Welas dengan Pria Bule

JAKARTA - Galiech Ridha Rahardja akhirnya buka suara terkait rumor perselingkuhan sang istri, Asri Welas dengan pria bule. Pria yang awalnya bungkam itu akhirnya buka suara.

"Saya klarifikasi, (rumor) soal pacar bule Asri itu hoaks," katanya saat ditemui di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, pada Selasa (3/12/2024).

Galiech Ridha Rahardja menegaskan, pria bule yang berfoto bersama Asri Welas itu merupakan rekan bisnis sang istri yang memang berbasis di Amerika Serikat.

Galiech Jawab Rumor Perselingkuhan Asri Welas dengan Pria Bule. (Foto: Okezone)

"Jadi kalau perceraian kami dikaitkan dengan gosip pacar bule enggak benar ya. Hoaks itu! Asri juga sudah mengeluarkan pernyataan kan," tuturnya menambahkan.

Galiech Ridha Rahardja menambahkan, selama berada di Amerika Serikat, istrinya menghabiskan waktu bersama keluarga pria bule tersebut.