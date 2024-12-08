Ada yang Siap Tayang! Game Show Baru Desta Siap Bagi Hadiah Uang Berjuta-juta

JAKARTA - Sebagai rumahnya tayangan yang super menghibur, mulai 9 Desember 2024, GTV siap menayangkan game show terbaru “Teka Teki Kata”. Dipandu Desta, program ini akan tayang setiap Senin-Jumat pukul 17.30 WIB.

Gak cuma seru karena ada Desta, akan ada deretan kapten tim selebriti yang juga siap menghiburmu. Stt bocoran dikit ya, dari Elsa Japasal, Boiyen, Hesti Purwadinata, Darto, dan selebriti lainnya siap ikut seru-seruan bareng Desta!

Selain itu di “Teka Teki Kata” kamu akan diajak menyaksikan keseruan peserta dalam menebak hingga menyusun kata untuk memenangkan hadiah uang tunai hingga jutaan rupiah. Guyonan dan komedi fresh dari Desta, Kapten Tim, dan peserta dijamin bikin kamu ketawa ngakak!



Kamu malah tertarik jadi bagian dari keseruannya? Gampang banget! Bentuk tim beranggotakan lima orang, bisa laki-laki maupun perempuan, berusia 17-45 tahun. Setelah tim siap, langsung daftar dengan scan QR Code “teka teki kata” yang ada di Instagram @officialgtvid. Jika ada pertanyaan, hubungi hotline 08211-8256-490.