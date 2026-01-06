Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jengah Tak Ada Itikad Baik, Korban Dugaan Penipuan Suami Boiyen Lapor Polisi

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |19:03 WIB
Jengah Tak Ada Itikad Baik, Korban Dugaan Penipuan Suami Boiyen Lapor Polisi
Korban dugaan penipuan suami Boiyen lapor polisi (Foto: Ravie/IMG)
JAKARTA - Suami komedian Yeni Rahmawati alias Boiyen, Rully Anggi Akbar, dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya oleh pengusaha berinisial RF pada Selasa (6/1/2026).

Berdasarkan pantauan iNews Media Group (IMG) di lokasi, RF tiba di SPKT Polda Metro Jaya bersama tim kuasa hukumnya, Santo Nababan sekira pukul 13.50 WIB. 

Sebagai pengacara, Santo menjelaskan kedatangan pihaknya untuk membuat laporan polisi terkait dugaan penipuan dana invetasi yang menjerat Rully Anggi.

"Ya agenda hari ini seperti yang kita sampaikan kemarin, kita ada upaya hukum pidana, di mana hari ini kita akan membuka laporan polisi di SPKT Polda Metro Jaya. Dan kepada teman-teman semua, teman-teman media, mohon nanti dukungannya supaya hak-hak klien kami itu bisa terpenuhi semua. Begitu kira-kira," kata Santo Nababan sebelum memasuki gedung SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan Selasa (6/1/2026). 

Saat dikonfirmasi identitas pihak terlapor, Santo membenarkan sosok tersebut ialah suami dari artis B, yakni RA. 

