Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tontonan Wajib Bersama Keluarga! Lukas the Journey of an Altar Boy untuk Sambut Hari Natal

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |17:38 WIB
Tontonan Wajib Bersama Keluarga! Lukas the Journey of an Altar Boy untuk Sambut Hari Natal
Nonton Lukas the Journey of an Altar Boy untuk sambut Hari Natal. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ menghadirkan tontonan yang wajib kamu saksikan dalam menyambut hari Natal! Lukas, the Journey of an Altar Boy mengisahkan seorang anak laki-laki bernama Lukas yang berpetualang bersama kedua temannya untuk mencari ayahnya. Series ini telah hadir sejak 2021 dan dapat kamu saksikan dengan klik di sini.

Mengangkat cerita yang hangat untuk di nikmati, series ini tidak hanya diisi oleh drama keluarga, namun dilengkapi petualangan, kerjasama, keberagaman yang disajikan dengan ringan dan penuh gelak tawa sehingga cocok untuk jadi tontonan bersama keluarga. Lukas memiliki karakter yang baik dan patut dicontoh oleh anak-anak, walaupun pencarian untuk menemukan ayahnya tidak mudah, Lukas memilih untuk tetap berusaha dan pantang menyerah. Tak hanya itu, series ini juga menampilkan sosok Lukas yang berjiwa sosial dan tak ragu untuk membantu temannya Frans yang sedang dirundung.

Menonjolkan nilai agama yang kuat, disini juga terlihat bahwa Lukas sangat berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Lukas rajin beribadah, selalu antusias untuk memperdalam dan mempelajari pengetahuan agama serta tak lupa memohon berkat Tuhan dalam pencarian yang ia lakukan.

 

Uniknya Jay Sukmo mampu berpikir taktis, dan sebagai sutradara yang beragama muslim, ia berhasil membungkus cerita ini dengan apik. Lukas the Journey of an Altar Boy wajib kamu saksikan bersama keluarga, dengan berlangganan mulai dari Rp20.000 kamu dapat saksikan full episodenya dengan klik di sini. Pastikan kamu telah download aplikasinya untuk dapatkan pengalaman yang tak terlupakan.

(tty)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Agama Natal Series Vision+ Vision+
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/51/3189816//timnas_putri_indonesia_vs_vietnam-Os6y_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di Semifinal SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189689//bandara-WVbO_large.jpg
37 Bandara Siap Sambut 5 Juta Penumpang Selama Libur Natal dan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189660//apa_perbedaan_hampers_dan_parcel-hPzL_large.jpg
Apa Perbedaan Hampers dan Parcel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189607//mudik_gratis-HbzP_large.jpg
10 Kota Tujuan Mudik Gratis Natal-Tahun Baru, Daftar Sekarang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/25/3189621//natal-ghKL_large.jpg
Daftar 5 Negara yang Melarang Perayaan Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/598/3189488//rasa_yang_tak_terucap-aBn1_large.jpg
Microdrama VISION+ Rasa yang Tak Pernah Terucap: Awal dari Sepiring Kenangan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement