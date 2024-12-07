Tontonan Wajib Bersama Keluarga! Lukas the Journey of an Altar Boy untuk Sambut Hari Natal

JAKARTA – Vision+ menghadirkan tontonan yang wajib kamu saksikan dalam menyambut hari Natal! Lukas, the Journey of an Altar Boy mengisahkan seorang anak laki-laki bernama Lukas yang berpetualang bersama kedua temannya untuk mencari ayahnya. Series ini telah hadir sejak 2021 dan dapat kamu saksikan dengan klik di sini.

Mengangkat cerita yang hangat untuk di nikmati, series ini tidak hanya diisi oleh drama keluarga, namun dilengkapi petualangan, kerjasama, keberagaman yang disajikan dengan ringan dan penuh gelak tawa sehingga cocok untuk jadi tontonan bersama keluarga. Lukas memiliki karakter yang baik dan patut dicontoh oleh anak-anak, walaupun pencarian untuk menemukan ayahnya tidak mudah, Lukas memilih untuk tetap berusaha dan pantang menyerah. Tak hanya itu, series ini juga menampilkan sosok Lukas yang berjiwa sosial dan tak ragu untuk membantu temannya Frans yang sedang dirundung.

Menonjolkan nilai agama yang kuat, disini juga terlihat bahwa Lukas sangat berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Lukas rajin beribadah, selalu antusias untuk memperdalam dan mempelajari pengetahuan agama serta tak lupa memohon berkat Tuhan dalam pencarian yang ia lakukan.

Uniknya Jay Sukmo mampu berpikir taktis, dan sebagai sutradara yang beragama muslim, ia berhasil membungkus cerita ini dengan apik. Lukas the Journey of an Altar Boy wajib kamu saksikan bersama keluarga, dengan berlangganan mulai dari Rp20.000 kamu dapat saksikan full episodenya dengan klik di sini. Pastikan kamu telah download aplikasinya untuk dapatkan pengalaman yang tak terlupakan.

(tty)