Kabar Duka, Aktor Joshua Pandelaki Meninggal Dunia

JAKARTA - Aktor senior Joshua Pandelaki dikabarkan telah meninggal dunia. Informasi ini pertama kali diketahui melalui unggahan aktor Lukman Sardi di media sosialnya.

Lukman membagikan sebuah foto kenangan saat mereka menjalani proses syuting film bersama. Dalam unggahannya, Lukman menyampaikan rasa kehilangan mendalam serta doa untuk sahabatnya.

"Foto ini pernah saya unggah sebelumnya. Hari ini, saya sengaja memposting foto ini lagi. Saya ingin mengucapkan selamat jalan dan selamat beristirahat dengan damai di sisi Tuhan untuk seorang sahabat saya, Mas Joshua Pandelaki," tulis Lukman Sardi di Instagram pribadinya, Sabtu (7/12/2024).

Kabar Duka, Aktor Joshua Pandelaki Meninggal Dunia

Lukman mengenang bahwa momen syuting film Kuasa Gelap, yang terekam dalam foto itu, ternyata menjadi pertemuan terakhirnya dengan Joshua. Ia menggambarkan Joshua sebagai sosok aktor yang penuh kerendahan hati.

"Tidak menyangka bahwa saat syuting Kuasa Gelap itu akan menjadi pertemuan terakhir saya dengan beliau... seorang aktor yang sangat rendah hati dan selalu membawa rasa damai," lanjut Lukman.