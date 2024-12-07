Biodata dan Agama Fuad Baradja, Aktor Jin dan Jun yang Tutup Usia di 64 Tahun

JAKARTA - Fuad Muhammad Baradja, atau yang lebih dikenal sebagai Fuad Baradja, pemain sinetron legendaris Jin dan Jun, meninggal dunia pada Jumat, 6 Desember 2024, di usia 64 tahun.

Berita duka ini pertama kali disampaikan oleh Sahrul Gunawan melalui unggahan di Instagram Story-nya. Sahrul, yang merupakan lawan main Fuad di sinetron populer era 90-an tersebut, membagikan foto almarhum dengan latar hitam disertai ucapan belasungkawa.

"Telah berpulang ke Rahmatullah, cucu, anak, kakak, adik, dan saudara kami yang terkasih, Fuad Baradja," tulis Sahrul Gunawan, Jumat (6/12/2024).

Ia juga menyampaikan doa untuk mendiang Fuad dan keluarga yang ditinggalkan. "Semoga amal dan ibadah beliau diterima di sisi Allah. Untuk keluarga yang ditinggalkan, diberikan ketabahan," tutupnya.

Karier Fuad Baradja

Fuad Baradja memulai debutnya di dunia akting pada tahun 1990 lewat film Perwira Ksatria. Namanya mulai melejit setelah memerankan karakter Pak Bondan dalam sinetron Jin dan Jun, yang tayang pertama kali pada tahun 1996.

Sinetron ini meraih kesuksesan besar dan menjadikan Fuad sebagai salah satu aktor yang sangat dikenang pada era tersebut. Perannya sebagai Pak Bondan, seorang sosok ayah yang bijaksana, meninggalkan kesan mendalam bagi para penggemar sinetron di Tanah Air.

Fuad Baradja juga sempat tampil di film Dignitate pada tahun 2020, yang menjadi salah satu karya terakhirnya di dunia seni peran.

Selain berkarier sebagai aktor, Fuad Baradja juga aktif sebagai aktivis yang mengampanyekan gerakan anti-rokok. Ia berkomitmen menyuarakan pentingnya hidup sehat dan mendorong masyarakat untuk berhenti merokok.

Tak hanya itu, ia juga dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses. Di luar dunia seni, Fuad mendapatkan pengakuan atas kontribusinya dalam dunia bisnis dan kewirausahaan.