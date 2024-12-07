Fuad Baradja, Aktivis Pengendalian Tembakau yang Berdedikasi Hingga Akhir Hayat

JAKARTA - Aktor kawakan Fuad Baradja, yang dikenal lewat perannya sebagai Pak Bondan dalam sinetron Jin dan Jun, meninggal dunia pada usia 64 tahun, Jumat (6/12/2024).

Selain kariernya di dunia seni peran, Fuad Baradja juga dikenal sebagai aktivis yang gigih memperjuangkan pengendalian tembakau. Ia menjabat sebagai Pengurus Komnas Pengendalian Tembakau, khususnya di bidang edukasi publik dan pemberdayaan masyarakat.

Sejak tahun 1998, Fuad secara konsisten meluangkan waktu untuk memberikan edukasi kepada anak-anak tentang bahaya nikotin dalam rokok, bahkan di tengah kesibukannya sebagai aktor.

“Pak Fuad Baradja tidak pernah lelah berjuang untuk pengendalian tembakau hingga akhir hidupnya. Semangat melindungi anak-anak Indonesia dari bahaya nikotin ia jalani sejak aktif di dunia hiburan. Saat memiliki waktu luang di lokasi syuting, ia sering berkunjung ke sekolah-sekolah terdekat untuk berkampanye,” tulis akun resmi Komnas Pengendalian Tembakau di Instagram, Sabtu (7/12/2024).