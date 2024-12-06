Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Lawan Tradisi, Wanita Ini Nekat Ikut Garapan Sapi!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |21:52 WIB
Lawan Tradisi, Wanita Ini Nekat Ikut Garapan Sapi!
Lawan tradisi, wanita ini nekat ikut garapan sapi. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Marsiti dan Sapi-Sapi adalah film pendek karya sutradara Wisnu Surya Pratama yang menghadirkan kisah perjuangan seorang gadis muda dalam mengejar mimpinya di dunia karapan sapi, tradisi khas Madura. Nonton streaming Marsiti dan Sapi-sapi dengan klik di sini.

Dari judulnya yang unik, film ini menyoroti perjalanan Marsiti (diperankan oleh Selfi Yunda), seorang gadis yang bercita-cita menjadi juara karapan sapi, meskipun ia harus melawan banyak rintangan yang datang dari tradisi dan masyarakat sekitarnya. Marsiti, yang diwarisi dua ekor sapi oleh almarhum ayahnya, harus menghadapi kenyataan pahit ketika ibunya memutuskan untuk menjual sapi-sapi tersebut kepada Haji Roni, rival ayahnya.

Tidak terima dengan keputusan itu, Marsiti memutuskan untuk membawa kedua sapinya ke Desa Sumber Agung, tempat diadakannya perlombaan karapan sapi dengan hadiah besar. Bersama dua sahabatnya, Ponidi (Roby Angga) dan Marjuki (Yanuar Anugrah), ia memulai perjalanan penuh tantangan. Namun, di Desa Sumber Agung, Marsiti dihadapkan pada kenyataan bahwa belum pernah ada perempuan yang menjadi joki karapan sapi, dan keinginannya untuk ikut berlomba langsung ditolak oleh panitia yang diketuai oleh Haji Roni. Meskipun demikian, Marsiti tidak menyerah.

Sapi-sapinya diizinkan mengikuti perlombaan, dan diam-diam ia menyiapkan strategi untuk tetap bisa berlomba sebagai joki. Film ini tidak hanya menceritakan tentang ambisi Marsiti untuk menjadi juara, tetapi juga menggambarkan keberanian seorang perempuan yang melawan stereotip demi mewujudkan mimpinya. Karya ini berhasil menarik perhatian internasional, menjadi film pembuka di Jogja-NETPAC Asian Film Festival 2022 dan masuk dalam program edukasi Festival Film Internasional Rotterdam 2023-2024.

 

Dengan cerita yang menyentuh dan tema yang relevan, Marsiti dan Sapi-Sapi mengangkat nilai-nilai kesetaraan gender dan determinasi, sekaligus memperkenalkan budaya lokal Indonesia ke panggung dunia. Film ini menjadi bukti bahwa dengan tekad yang kuat, mimpi besar dapat terwujud, meski dunia berusaha menghalangi. Saksikan Marsiti dan Sapi-sapi di Vision+ dengan klik di sini. Download aplikasinya di Appstore dan Playstore dan langganan mulai Rp20.000.

Untuk kamu yang ingin streaming konten premium Vision+ dan Viu sekaligus, kamu bisa langganan paket Combo MeVVah seharga Rp49.000. Segera unduh aplikasi Vision+ dan nikmati tontonan berkualitas di mana saja dan kapan saja!

(tty)

Topik Artikel :
Film Vision+ Series Vision+
Telusuri berita celebrity lainnya
