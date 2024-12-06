Kondisi Terkini Jessica Iskandar Usai 4 Kali Transfusi Darah setelah Melahirkan

Kondisi Terkini Jessica Iskandar Usai 4 Kali Transfusi Darah setelah Melahirkan (Foto: IG Jessica Iskandar)

JAKARTA - Jessica Iskandar harus menjalani serangkaian transfusi darah usai mengalami pendarahan hebat setelah melahirkan anak ketiganya pada 2 Desember 2024. Proses pemulihan ini memerlukan perhatian ekstra, dengan Jedar menerima empat kantong darah dari pendonor.

Kakaknya, Erick Iskandar, mengungkapkan bahwa kondisi Jessica kini mulai membaik. Meski begitu, Jedar masih dirawat di rumah sakit untuk memulihkan kesehatannya.

"Sudah, sampai saat ini sudah 4 kantong (transfusi darah)," ujar Erick di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Erick juga berharap adiknya segera pulih dan bisa kembali ke rumah untuk berkumpul bersama keluarganya.

"Kondisinya sekarang lebih membaik dari sebelumnya. Mudah-mudahan semuanya cepat selesai," tambah Erick.

Beruntung, bayi perempuan hasil pernikahan Jessica dengan Vincent Verhaag dalam keadaan sehat. Namun, proses kelahiran tersebut menyebabkan pendarahan yang cukup parah pada Jessica.

"Yang saya tahu, bayinya sehat, tapi Jessicanya mengalami pendarahan setelah melahirkan," jelas Erick.

Sebelum melahirkan, Jessica sempat mengeluhkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Bahkan, ia harus dilarikan ke instalasi gawat darurat beberapa hari sebelum melahirkan.

"Dia sempat mengeluh tekanan darah tinggi, hipertensi, terus ke rumah sakit hari Minggu lalu," ungkap Erick.