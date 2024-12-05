Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vincent Verhaag Ungkap Kondisi Terkini Jessica Iskandar Usai Pendarahan

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |19:01 WIB
Vincent Verhaag Ungkap Kondisi Terkini Jessica Iskandar Usai Pendarahan
Vincent Verhaag Ungkap Kondisi Terkini Jessica Iskandar Usai Pendarahan (Foto: IG Jessica Iskandar)
A
A
A

JAKARTA - Vincent Verhaag berbagi kabar terbaru mengenai kondisi istrinya, Jessica Iskandar, yang sempat mengalami pendarahan saat melahirkan anak ketiga mereka pada 2 Desember 2024.

Dalam video yang diunggah ke akun Instagram pribadinya, Vincent menunjukkan Jessica yang masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit sambil menjalani transfusi darah. Ia berharap transfusi tersebut menjadi yang terakhir, menandakan kondisi Jessica semakin stabil.

"Sayang, biar ini menjadi transfusi darah yang terakhir ya," tulis Vincent melalui akun Instagram @v.andrianto, Kamis (5/12/2024).

Vincent Verhaag Ungkap Kondisi Terkini Jessica Iskandar Usai Pendarahan
Vincent Verhaag Ungkap Kondisi Terkini Jessica Iskandar Usai Pendarahan

Vincent yang setia mendampingi Jessica di rumah sakit mengungkapkan rasa kagumnya terhadap perjuangan sang istri. Ia memuji keberanian dan pengorbanan Jessica dalam melahirkan putri kecil mereka.

"Kamu wanita hebat. Perjuangan dan pengorbananmu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku tahu kamu terus berjuang sampai saat ini, dan aku hanya bisa berada di sisimu sambil terus berdoa," ungkap Vincent penuh haru.

Vincent juga merasa sangat bersyukur atas kehadiran putri mereka yang begitu cantik, melengkapi keluarga kecilnya yang sebelumnya sudah memiliki seorang anak laki-laki.

"Kamu telah melakukan pekerjaan luar biasa saat melahirkan Bayi Verhaag #3. Dia cantik dan sempurna seperti kamu," tambahnya.

Sebelumnya, Vincent mengumumkan kelahiran putrinya melalui unggahan Instagram Story. Ia membagikan foto bayi mereka yang sedang digendong seseorang tanpa memperlihatkan wajah sang bayi.

"Kami dengan sukacita mengumumkan kehadiran putri tercinta kami! Baby Verhaag #3. Lahir pada 2/12/2024," tulis Vincent.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143999/jessica_iskandar-Cmax_large.jpg
Hot Mom, Jessica Iskandar: Cantik untuk Suamiku si Ganteng-Ganteng Kompeni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141321/jessica_iskandar-SgHd_large.jpg
Di Balik Lucunya Anak Jessica Iskandar, Ada Sosok yang Amburadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/33/3137325/vincent_verhaag-iLT2_large.jpg
Vincent Verhaag Beri Syarat Jika El Barack Ingin Bertemu Ayah Kandungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127190/jesssica_iskandar-bI1E_large.jpg
Jessica Iskandar Tak Ingin Repotkan Vincent Verhaag dalam Mengurus Anak, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116423/jessica_iskandar-gfIa_large.jpg
Ayah Kandung El Barack Hubungi Vincent Verhaag, Bakal Bertemu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114888/jessica_iskandar-jx8Y_large.jpg
El Barack Mulai Pasang Tarif Syuting, Cuan Sejak Dini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement