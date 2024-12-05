Vincent Verhaag Ungkap Kondisi Terkini Jessica Iskandar Usai Pendarahan

JAKARTA - Vincent Verhaag berbagi kabar terbaru mengenai kondisi istrinya, Jessica Iskandar, yang sempat mengalami pendarahan saat melahirkan anak ketiga mereka pada 2 Desember 2024.

Dalam video yang diunggah ke akun Instagram pribadinya, Vincent menunjukkan Jessica yang masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit sambil menjalani transfusi darah. Ia berharap transfusi tersebut menjadi yang terakhir, menandakan kondisi Jessica semakin stabil.

"Sayang, biar ini menjadi transfusi darah yang terakhir ya," tulis Vincent melalui akun Instagram @v.andrianto, Kamis (5/12/2024).

Vincent yang setia mendampingi Jessica di rumah sakit mengungkapkan rasa kagumnya terhadap perjuangan sang istri. Ia memuji keberanian dan pengorbanan Jessica dalam melahirkan putri kecil mereka.

"Kamu wanita hebat. Perjuangan dan pengorbananmu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku tahu kamu terus berjuang sampai saat ini, dan aku hanya bisa berada di sisimu sambil terus berdoa," ungkap Vincent penuh haru.

Vincent juga merasa sangat bersyukur atas kehadiran putri mereka yang begitu cantik, melengkapi keluarga kecilnya yang sebelumnya sudah memiliki seorang anak laki-laki.

"Kamu telah melakukan pekerjaan luar biasa saat melahirkan Bayi Verhaag #3. Dia cantik dan sempurna seperti kamu," tambahnya.

Sebelumnya, Vincent mengumumkan kelahiran putrinya melalui unggahan Instagram Story. Ia membagikan foto bayi mereka yang sedang digendong seseorang tanpa memperlihatkan wajah sang bayi.

"Kami dengan sukacita mengumumkan kehadiran putri tercinta kami! Baby Verhaag #3. Lahir pada 2/12/2024," tulis Vincent.