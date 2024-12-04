Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Waktu Mepet! Cinta Laura dan Ismi Melinda Tetap Totalitas Bintangi Series Dendam

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |14:17 WIB
Waktu Mepet! Cinta Laura dan Ismi Melinda Tetap Totalitas Bintangi Series Dendam
Cinta Laura dan Ismi Melinda tetap totalitas bintangi Series Dendam. (Foto: Vision+)
JAKARTA – Original Series Dendam telah banyak membuat orang penasaran dengan ceritanya yang unik dan menarik. Kamu dapat saksikan delapan episodenya dengan klik di sini. Dengan delapan episode intens yang siap mengaduk emosi penonton, seri ini dibesut oleh sutradara berbakat Razka Robby Ertanto dan menampilkan deretan aktor-aktris berbakat, termasuk Cinta Laura dan Ismi Melinda.

Yang menarik perhatian penonton adalah akting Cinta Laura dan Ismi Melinda yang sukses lewat aksi-aksi fighting mereka yang luar biasa dalam series ini. Cinta Laura yang memerankan Renata, seorang wanita yang memiliki dendam mendalam karena kematian adik dan ayahnya.

Dia bertekad untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab di balik nasib tragis yang menimpanya. Dia pun tak ragu menyusuri jalan berbahaya sebagai polisi sekaligus petarung di MMA ilegal milik Distrik 8. Adapun, Ismi Melinda memerankan Ayuma, rival Cinta Laura yang tak kalah tangguh dalam series Dendam.

Kedua aktris ini sering bertemu di atas ring, menghadirkan sejumlah adegan pertarungan yang intens. Untuk mempersiapkan diri, mereka banyak belajar koreografi bertarung dengan cepat dan maksimal, menjadikan setiap gerakan yang ditampilkan di layar penuh energi dan akan memacu adrenalin para penonton!

Ismi Melinda sendiri mengaku ada beberapa tantangan saat ia membintangi series ini, walaupun sudah memiliki pengalaman adegan action di series atau film lain, namun bagi dirinya waktu untuk workshop series Dendam bisa terbilang singkat,

“Biasanya kan berbulan-bulan apalagi kalau film bisa 3 bulan sekaligus kita ngebentuk badan dulu. Tapi aku amaze banget sama Cinta karena dia lawan main aku Cinta tuh gak ada capeknya” ujar Ismi Melinda.
 

 

Telusuri berita celebrity lainnya
