Cerita Chae Seung Ha Pensiun Jadi Idol K-Pop untuk Bintangi 40 Film Panas dalam 2 Bulan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |23:30 WIB
Cerita Chae Seung Ha Pensiun Jadi Idol K-Pop untuk Bintangi 40 Film Panas dalam 2 Bulan
Cerita Chae Seung Ha Pensiun Jadi Idol K-Pop untuk Bintangi 40 Film Panas dalam 2 Bulan. (Foto: Instagram/@chae_seung_ha)
A
A
A

JAKARTA - Nama Chae Seung Ha sempat begitu viral pada awal Februari 2022. Kala itu, dia menjadi buah bibir warganet karena keputusannya banting setir dari idol K-Pop menjadi bintang film panas.

Seung Ha memulai debutnya di industri musik K-Pop sebagai member BaBa, pada Desember 2017. Dia bergabung, setelah grup asuhan PR Entertainment itu menyelesaikan promosi album ‘Funky Music’.

Namun sang idol memutuskan meninggalkan BaBa, setelah BaBa mempromosikan almbum single keempatnya, ‘Oh My God!’, pada Semester II-2018. Setelah itu, Seung Ha lebih banyak menghabiskan waktunya menjadi streamer dan model iklan.

Chae Seung Ha
Cerita Chae Seung Ha Pensiun Jadi Idol K-Pop untuk Bintangi 40 Film Panas dalam 2 Bulan. (Foto: Instagram/@chae_seung_ha)

Chae Seung Ha kemudian mengambil keputusan kontroversial dengan terjun ke industri film dewasa Korea Selatan, pada Juni 2020. Menariknya, karier sebagai bintang film panas berlangsung singkat, hanya 2 bulan.

Namun dalam 2 bulan itu, Chae Seung Ha membintangi 40 film panas dengan bayaran yang cukup fantastis. “Honorku bermain dalam satu film panas setara dengan satu unit mobil Korea,” katanya dikutip dari KBIZoom, pada Rabu (4/12/2024).

1 2
