7 Idol K-Pop Pernah Jadi Cheerleader sebelum Terkenal

JAKARTA - Deretan idol K-Pop pernah jadi cheerleader sebelum terkenal. Umumnya, kegiatan tersebut dijalani para idol ini saat masih bersekolah. Sehingga tak heran jika pengalaman itu membantu karier mereka sebagai idol K-Pop.

Berikut deretan idol K-Pop yang pernah jadi cheerleader sebelum terkenal seperti dikutip dari Koreaboo, pada Sabtu (25/11/2023).

1.Rose BLACKPINK

Tak hanya aktif menjadi anggota paduan suara di gereja, Rose BLACKPINK juga pernah menjadi cheerleader saat masih remaja. Saat itu, dia masih tinggal di Melbourne, Australia, dan pindah ke Seoul di usia 15 tahun setelah dicasting YG Entertainment.

2.E:U Everglow

Park Jiwon alias E:U Everglow merupakan bagian dari grup cheerleading saat masih remaja. Bersama timnya, sang idol kerap mengikuti kompetisi nasional di berbagai daerah di Korea Selatan.

3.Yeosang ATEEZ





Yeosang ATEEZ membuktikan bahwa cheerleading tak hanya untuk perempuan. Saat masih SMA, dia aktif sebagai cheer boys di sekolahnya. Bahkan foto-fotonya saat masih menjadi cheer boys sempat viral di komunitas online.

4.Yiren Everglow





Seperti E:U, Yiren Everglow juga pernah menjadi cheerleader saat masih remaja. Dia diketahui bergabung dengan tim cheerleading saat masih bersekolah di akademi seni di Zheijang, China.