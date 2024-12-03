DesembeRIA bareng Vision+, Simak Deretan Tontonan Seru dan Menghibur

JAKARTA – Di penghujung tahun ini, Vision+ menghadirkan banyak pilihan series untuk kamu dengan euforia bersuka ria, membawa semangat liburan dan kehangatan yang khas untuk mengakhiri tahun. Saatnya menikmati momen bersama orang-orang tercinta, bersantai di rumah, dan menikmati kisah-kisah yang menghibur sekaligus penuh makna dengan DesembeRIA di Vision+, tema spesial yang menawarkan beragam tayangan seru dan menginspirasi. Inilah pilihan tontonan yang akan menemani hari-hari di bulan Desember!

Arab Maklum 2

Melanjutkan kesuksesan musim pertamanya, Arab Maklum 2 kembali menghadirkan kisah seru dan lucu dari kehidupan sehari-hari keluarga Abah Mahmud dan Umi Laela yang tengah berlibur ke pulau dewata Bali. Konflik, humor, dan momen menyentuh akan membuat kamu semakin jatuh cinta dengan karakter-karakter di dalamnya. Series ini dibintangi oleh Usama Harbatah, Dhawiya Zaida, Rachel Patricia, Avi Basalamah, Aci Resti, dan Martin Anugrah.



Kali ini, Abah Mahmud dan keluarganya pergi berlibur ke Bali bersama para tetangga. Namun, bukannya menikmati waktu santai, mereka justru menghadapi berbagai perbedaan budaya yang mengejutkan, hingga membuat Umi Laela kerepotan. Tak hanya itu, perjalanan mereka semakin seru dengan kemunculan karakter-karakter baru yang unik dan lucu. Penasaran dengan ceritanya?



TLC: TV, Love



Cinema Series ini menyajikan delapan cerita berbeda dengan genre utama romantis, yang bisa kamu tonton melalui tautan ini. Selain itu, beberapa episode juga menghadirkan perpaduan genre lain, seperti persahabatan dan komedi. Dibintangi oleh tujuh aktor dan aktris muda berbakat asal Indonesia yang memerankan berbagai karakter utama di kedelapan episodenya, termasuk Inayma, Shandy William, Cathy Fakandi, Bobie Antonio, Adil Luca, Teuku Rekaldi, dan Nabila Atmaja. Jangan lewatkan keseruannya, streaming dengan klik di sini.



Once Upon a Time in Chinatown



Series documentary ini akan mengikuti penjelajahan TIRTA LIE dan ZACK LEE yang mengunjungi beberapa restoran legendaris di Jakarta. Mereka akan berbicara tentang seni memasak, serta perjuangan yang dihadapi oleh pemilik usaha makanan dalam mewujudkan impian mereka untuk memiliki bisnis yang sukses.



Piknik Pesona



Memiliki 10 episode dengan cerita yang berbeda, Piknik Pesona menghadirkan ragam budaya Indonesia melalui sudut pandang yang unik dan genre bervariasi. Setiap film dalam antologi ini menyoroti cerita berbeda yang menggambarkan kekayaan budaya, tradisi, dan dinamika sosial di Indonesia mulai dari Gedang Renteng, Percakapan Kecil, Jus Nanas Kue Lapis dan masih banyak lagi.



Lukas: The Journey of an Altar Boy



Lukas: The Journey of an Altar Boy menceritakan kisah seorang anak laki-laki bernama Lukas (Aradhana Rahadi) yang berpetualang mencari ayahnya, Johan (Rizky Hanggono), setelah mengetahui bahwa sang ayah yang menghilang saat ia kecil ternyata masih hidup. Nonton streaming Lukas: The Journey of an Altar Boy dengan klik di sini.

Second Account

Dalam series thriller misteri Vision+ Second Account, kisah dimulai dengan kabar mengejutkan bagi Rini (Givina), Dewi (Naura Hakim) meninggal dunia dengan alasan yang penuh tanda tanya.



Tidak terima dengan penjelasan yang diberikan, Rini memutuskan untuk menggali lebih dalam dan mencari tahu penyebab sebenarnya di balik kematian Dewi. Namun, semakin Rini menyelidiki, semakin ia terjerat dalam sebuah jalinan rahasia kelam yang telah lama disembunyikan oleh kakaknya. Apa yang dimulai sebagai upaya mencari kebenaran berubah menjadi perjalanan berbahaya yang mengungkap sisi gelap kehidupan Dewi, dan membawa Rini ke dalam dunia yang penuh dengan kejutan tak terduga.



Ikuti perjalanan Rini yang penuh ketegangan dan misteri, di mana setiap langkahnya membuka pintu menuju kebenaran yang mengerikan. Apakah dia akan menemukan jawaban yang ia cari, atau justru terjebak dalam rahasia yang lebih mengerikan dari yang dia bayangkan?



Jangan lewatkan serial yang penuh dengan plot twist dan ketegangan ini, nonton GRATIS dengan klik di sini. Sekuriti Mengangkat sisi menarik dari para security, series ini akan dihiasi gelak tawa dan drama kehidupan sehari-hari security yang ringan banget untuk ditonton. Cerita yang diangkat dari hubungan kerja antar security, karyawan lain yang penuh dengan hal lucu dan unik.



Tunggu apalagi? Rayakan bulan Desember dengan #LebihDariCerita. Vision+ siap menemani kamu menikmati bulan penuh suka ria ini!

