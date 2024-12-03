Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Putri Zulhas Yakin Jadikan Zumi Zola Suami: Ibadahnya Bagus

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |21:30 WIB
Alasan Putri Zulhas Yakin Jadikan Zumi Zola Suami: Ibadahnya Bagus
Alasan Putri Zulhas Yakin Jadikan Zumi Zola Suami. (Foto: Instagram/@zumizolazulkiflinurdin)
A
A
A

JAKARTA - Futri Zulya Savitri alias Putri Zulhas mengungkapkan alasannya yakin menerima pinangan Zumi Zola. Kepada awak media, dia mengaku, menjadikan keimanan aktor 44 tahun itu sebagai alasan utama menjadikannya suami.

“Alasan utamanya karena ibadah Zumi Zola itu bagus. Sehingga besar harapan aku, dia bisa membimbing aku ke depannya. Pernikahan itu kan ibadah ya,” ujarnya saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada 2 Desember 2024.

Sementara Zumi Zola mengaku yakin menikahi Putri Zulhas setelah melambungkan banyak doa di Tanah Suci. “Saya mendapat jawaban setelah tahajud dan ibadah. Pas tahajud saya tidak sebut nama tapi minta dikasih yang terbaik,” katanya.

Zumi Zola dan Futri Savitri
Alasan Putri Zulhas Yakin Jadikan Zumi Zola Suami. (Foto: Instagram/@zumizolazukiflinurdin)

Pulang umrah, mantan kekasih Ayu Dewi ini kemudian menghubungi Putri Zulhas. Bak gayung bersambut, ibu dua anak itu menanggapi chat Zumi. Inilah yang membuat sang aktor tertarik pada sosok Putri Zulhas.

“Dia merespons chat saya dengan baik. Itu membuat dia menarik. Dia juga pintar karena itu bagi saya dia berbeda,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
