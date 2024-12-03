Biodata dan Agama Zumi Zola yang Dekat dengan Putri Zulhas

Biodata dan Agama Zumi Zola yang Dekat dengan Putri Zulhas (Foto: IG Zumi Zola)

JAKARTA - Zumi Zola membagikan foto-foto preweddingnya dengan sang calon istri, Putri Zulhas di akun Instagram pribadinya @zumizolazulkiflinurdin. Uniknya, keduanya mengikutsertakan anak-anak mereka dalam foto prewedding tersebut.

Kabar bahagia tersebut mendapat banyak respon positif dari warganet dan sesama rekan artis. Selain ucapan selamat, Zumi Zola dan Putri Zulhas juga mendapat banyak doa untuk kelancaran pernikahan mereka nantinya.

Zumi Zola sendiri merupakan seorang aktor sekaligus politikus. Kehidupan pribadi Zumi Zola yang penuh kontroversi membuatnya kerap menjadi sorotan. Terlepas dari segala kontroversinya, Zumi Zola juga dikenal sebagai seorang mantan gubernur Jambi yang penuh prestasi.

Biodata dan Agama Zumi Zola yang Dekat dengan Putri Zulhas

Penasaran dengan kehidupan pribadi Zumi Zola? Berikut biodata dan agama Zumi Zola.

Biodata dan Agama Zumi Zola

Zumi Zola Zulkifli merupakan seorang aktor dan politikus yang lahir di Jakarta, 31 Maret 1980. Zumi Zola merupakan anak dari Zulkifli Nurdin, yang juga mantan Gubernur Jambi. Zumi Zola menganut agama Islam. Walaupun punya keturunan Melayu Jambi, ia tumbuh besar di Jakarta.

Zumi Zola pernah mengenyam pendidikan di SMAI Al-Izhar Pondok Labu, Jakarta. Setelah lulus, ia melanjutkan jenjang pendidikannya dengan berkuliah S1 di Institut Pertanian Bogor (IPB) jurusan Teknologi Pangan dan S2 di London Metropolitan University.

Sebelum berkarier di industri hiburan tanah air, Zumi Zola pernah mengikuti pemilihan Abang None mewakili daerah Jakarta Selatan pada tahun 2001. Sejak kecil, Zumi Zola memang bercita-cita menjadi seorang aktor.

Zumi Zola mengawali kariernya menjadi seorang aktor dengan menjadi pemeran sampingan sejumlah sinetron. Ia pertama kali menjadi pemeran utama dalam sinetron berjudul Culunnya Pacarku (2004).

Namanya makin meroket setelah membintangi sejumlah sinetron ternama, seperti Hantu Jatuh Cinta (2006) bersama Ersa Mayori, Julia Jadi Anak Gedongan, dan Ku T’lah Jatuh Cinta bersama Agnes Monica.

Sempat vakum dari industri hiburan karena melanjutkan studi di London, Inggris, Zumi Zola kembali ke industri hiburan dengan membintangi sejumlah film layar lebar, seperti Kawin Laris (2009) dan Merah Putih (2009). Dalam Kawin Laris, Zumi Zola juga terlibat di balik layar menjadi seorang produser.

Setelah itu, Zumi Zola mulai terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Tanjung Jabung Timur 2011. Ia berpasangan dengan Ambo Tang, yang mencalonkan diri sebagai wakil bupati, dalam pemilihan umum tersebut.

Ia pun berhasil memenangkan pemilihan umum tersebut. Zumi Zola dan Ambo Tang dilantik pada 12 April 2011. Ia mundur pada 24 Agustus 2015 dan mencalonkan diri menjadi Gubernur Jambi periode 2016-2021 dengan Fachrori Umar.

Mendapat dukungan dari banyak partai politik, Zumi Zola berhasil memenangkan kembali pemilihan umum tersebut. Zumi Zola dilantik sebagai Gubernur Jambi bersama oleh Presiden Joko di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada 12 Februari 2016.