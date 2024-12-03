Biodata dan Agama Futri Zulya Savitri, Putri Zulkifli Hasan yang Segera Dipinang Zumi Zola

JAKARTA - Biodata dan agama Futri Zulya Savitri, putri Zulkifli Hasan yang segera dipinang Zumi Zola. Rencana pernikahan pasangan ini rencananya akan berlangsung bulan ini.

Menjelang hari bahagianya, Futri dan Zumi membagikan momen prewedding bersama anak-anak mereka di media sosial. Zumi diketahui memiliki dua anak dari pernikahan sebelumnya, begitu pula dengan Futri.

Kehadiran anak-anak mereka dalam foto pre-wedding tersebut membuat suasana terlihat hangat dan penuh kasih. Setelah foto prewedding dirilis, netizen pun penasaran dengan sosok calon istri Zumi Zola tersebut.

Biodata dan Agama Futri Zulya Savitri

Futri Zulya Savitri lahir di Jakarta, pada 13 Mei 1988. Selain dikenal sebagai politisi Partai Amanat Nasional (PAN), ia juga merupakan putri sulung Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).

Sebelum menjadi politikus, Futri mengawali kariernya sebagai pengusaha dengan mendirikan sekolah berakreditasi A, Kids Republic School, pada 2014. Kemudian, pada 2020, ia memperluas kiprahnya dengan mendirikan Kids Republic Primary School yang menawarkan pendekatan pendidikan inovatif.

Biodata dan Agama Futri Zulya Savitri, Putri Zulkifli Hasan yang Segera Dipinang Zumi Zola. (Foto: Instagram/@zumizolazulkiflinurdin)

Selain itu, ia juga membangun KidZ Clinic Children & Development Center yang diperuntukkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Klinik ini berfokus pada perkembangan anak-anak dan menyediakan layanan untuk mendukung kebutuhan pendidikan khusus.

Meskipun kesibukan sebagai pengusaha sudah cukup banyak, namun Futri Zulya Savitri tak lantas puas. Berkat dukungan sang ayah, dia kemudian ikut terjun ke dunia politik dengan menjadi simpatisan PAN.

Pada Pemilihan Legislatif 2024, Putri terpilih sebagai anggota DPR mewakili dapil Lampung 1. Prestasinya di dunia politik semakin gemilang dengan terpilih sebagai Ketua Fraksi PAN di DPR periode 2024-2029.