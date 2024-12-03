Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Futri Zulya Savitri, Putri Zulkifli Hasan yang Segera Dipinang Zumi Zola

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |17:45 WIB
Biodata dan Agama Futri Zulya Savitri, Putri Zulkifli Hasan yang Segera Dipinang Zumi Zola
Biodata dan Agama Futri Zulya Savitri, Putri Zulkifli Hasan yang Segera Dipinang Zumi Zola. (Foto: Instagram/@zumizolazulkiflinurdin)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Futri Zulya Savitri, putri Zulkifli Hasan yang segera dipinang Zumi Zola. Rencana pernikahan pasangan ini rencananya akan berlangsung bulan ini.

Menjelang hari bahagianya, Futri dan Zumi membagikan momen prewedding bersama anak-anak mereka di media sosial. Zumi diketahui memiliki dua anak dari pernikahan sebelumnya, begitu pula dengan Futri. 

Kehadiran anak-anak mereka dalam foto pre-wedding tersebut membuat suasana terlihat hangat dan penuh kasih. Setelah foto prewedding dirilis, netizen pun penasaran dengan sosok calon istri Zumi Zola tersebut.

Biodata dan Agama Futri Zulya Savitri

Futri Zulya Savitri lahir di Jakarta, pada 13 Mei 1988. Selain dikenal sebagai politisi Partai Amanat Nasional (PAN), ia juga merupakan putri sulung Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).

Sebelum menjadi politikus, Futri mengawali kariernya sebagai pengusaha dengan mendirikan sekolah berakreditasi A, Kids Republic School, pada 2014. Kemudian, pada 2020, ia memperluas kiprahnya dengan mendirikan Kids Republic Primary School yang menawarkan pendekatan pendidikan inovatif. 

Zumi Zola dan Futri Savitri
Biodata dan Agama Futri Zulya Savitri, Putri Zulkifli Hasan yang Segera Dipinang Zumi Zola. (Foto: Instagram/@zumizolazulkiflinurdin)

Selain itu, ia juga membangun KidZ Clinic Children & Development Center yang diperuntukkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Klinik ini berfokus pada perkembangan anak-anak dan menyediakan layanan untuk mendukung kebutuhan pendidikan khusus.

Meskipun kesibukan sebagai pengusaha sudah cukup banyak, namun Futri Zulya Savitri tak lantas puas. Berkat dukungan sang ayah, dia kemudian ikut terjun ke dunia politik dengan menjadi simpatisan PAN.

Pada Pemilihan Legislatif 2024, Putri terpilih sebagai anggota DPR mewakili dapil Lampung 1. Prestasinya di dunia politik semakin gemilang dengan terpilih sebagai Ketua Fraksi PAN di DPR periode 2024-2029.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177588/jule_daehoon-gVFK_large.jpg
Biodata dan Agama Julia Prastini, Selebgram Cantik yang Diduga Selingkuhi Suami Korea hingga Buka Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174950/fahmi_bo-ALKR_large.jpg
Biodata dan Agama Fahmi Bo, Aktor Lupus yang Alami Kelumpuhan Imbas Pengeroposan Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164898/eva_celia-2LOq_large.jpg
Biodata dan Agama Eva Celia, Putri Cantik Sophia Latjuba yang Diterpa Isu Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164383/timo_tjahjanto-o2TQ_large.jpg
Biodata dan Agama Timo Tjahjanto, Sutradara Indonesia yang Debut Hollywood Lewat Film Nobody 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3164056/rachquel_nesia-ed4z_large.jpg
Biodata dan Agama Rachquel Nesia, Aktris Cantik yang Viral karena Dilamar di Makam Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161955/kenny_austin-tAvE_large.jpg
Biodata dan Agama Kenny Austin, Aktor Tampan Pacar Baru Amanda Manopo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement