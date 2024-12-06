Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Zumi Zola Resmi Nikahi Putri Zulhas di Madinah: Suasananya Haru Sekali

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |07:05 WIB
Zumi Zola Resmi Nikahi Putri Zulhas di Madinah: Suasananya Haru Sekali
Zumi Zola Resmi Nikahi Putri Zulhas di Madinah: Suasananya Haru Sekali. (Foto: Instagram/@zumizolazulkiflinurdin)
JAKARTA - Zumi Zola mengungkapkan, momen saat dia dan Putri Zulhas menjalani ijab kabul di Madinah, Arab Saudi, pada Kamis, 5 November 2024. Hanya dihadiri keluarga dekat, suasana pernikahan mereka terasa hangat dan haru.

“Suasananya haru sekali. Alhamdulillah, kami berterima kasih untuk kalian yang sudah mendoakan dan selalu bilang, ‘Cepat halalkan.” Alhamdulillah, sekarang terjadi nih,” ungkap sang aktor.

Rasa syukur senada disampaikan Putri Zulhas. Dia berharap, pernikahannya kali ini bisa langgeng hingga maut memisahkan. Putri juga ingin rumah tangga mereka senantiasa selalu dalam perlindungan Tuhan.

Zumi Zola
Zumi Zola

“Doakan kami berdua bisa menjadi keluarga yang sakina mawadah warahmat dan selalu istiqomah dalam jalannya Allah. Selalu dalam berkah dan lindungan Allah, terima kasih semua teman-teman,” tuturnya.

Zumi Zola pertama kali mempublikasikan kedekatannya dengan Putri Zulhas di Instagram, pada 25 September 2024. Kala itu, dia membagikan foto dengan ibu dua anak itu sambil menuliskan caption, “Ajak ke Jambi enggak ya?” 

Halaman:
1 2
