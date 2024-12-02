For Revenge Dominasi Chart Top Download TREBEL Lewat Penyangkalan

JAKARTA - Berdiri sejak tahun 2006, For Revenge sukses memberikan warna baru dalam industri musik Indonesia. Memadukan genre rock dan lirik mendalam, band ini mendapat tempat khusus di hati kalangan muda.

Penyangkalan merupakan salah satu lagu For Revenge yang tengah digandrungi pendengar muda. Bahkan lagu itu sukses menjadi Top Download TREBEL Indonesia sepanjang bulan November.

Lagu ini menjadi sangat populer di kalangan anak muda karena lirik lagunya yang sangat relate. Kisahnya tentang perjuangan menghadapi trauma atas trauma dan kepedihan yang dirasakan saat masih berada dalam hubungan toxic.

For Revenge

Pesan dalam lagu itu, kerap disampaikan For Revenge lewat akun media sosial mereka. Beberapa di antaranya, seperti “Mau sampai kapan denial?” atau “Selamat untukmu yang masih saja menyangkal”.

Melalui lagu Penyangkalan, For Revenge mengajak pendengar untuk lebih bijak dan lebih mengenal diri sendiri.