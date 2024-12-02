Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

For Revenge Dominasi Chart Top Download TREBEL Lewat Penyangkalan

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |11:08 WIB
For Revenge Dominasi Chart Top Download TREBEL Lewat <i>Penyangkalan</i>
For Revenge Dominasi Chart Top Download TREBEL Lewat Penyangkalan. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Berdiri sejak tahun 2006, For Revenge sukses memberikan warna baru dalam industri musik Indonesia. Memadukan genre rock dan lirik mendalam, band ini mendapat tempat khusus di hati kalangan muda.

Penyangkalan merupakan salah satu lagu For Revenge yang tengah digandrungi pendengar muda. Bahkan lagu itu sukses menjadi Top Download TREBEL Indonesia sepanjang bulan November. 

Lagu ini menjadi sangat populer di kalangan anak muda karena lirik lagunya yang sangat relate. Kisahnya tentang perjuangan menghadapi trauma atas trauma dan kepedihan yang dirasakan saat masih berada dalam hubungan toxic.

For Revenge
For Revenge

Pesan dalam lagu itu, kerap disampaikan For Revenge lewat akun media sosial mereka. Beberapa di antaranya, seperti “Mau sampai kapan denial?” atau “Selamat untukmu yang masih saja menyangkal”. 

Melalui lagu Penyangkalan, For Revenge mengajak pendengar untuk lebih bijak dan lebih mengenal diri sendiri. Selain lagu ini, Anda juga bisa menikmati lebih dari 90 juta lagu lainnya secara gratis lewat TREBEL.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/205/3131421/pendarra-YsQf_large.jpeg
Pendarra Ungkap Makna di Balik Lagu Perjalanan Singkat, Unduh di TREBEL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/205/3131371/batas_senja-ki0Q_large.jpeg
Batas Senja Rilis Lagu Belum Beruntung, Unduh di TREBEL!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/205/3119538/aziz_hedra-jxJD_large.jpeg
Somebodys Pleasure (Extended Verson) dari Aziz Hedra Peringkat 1 di TREBEL Top Download Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/205/3111552/wijaya_80s-2eV8_large.jpg
Jadi National Anthem Anak Muda, Lagu Wijaya 80s Kini Peringkat 1 di TREBEL Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/205/3111448/trebel_music-AC2w_large.jpeg
Trebel Music dan Indosat Ooredoo Hadirkan Cara Baru Menikmati Musik dengan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/205/3111443/trebel_music-8z7p_large.jpeg
Trebel Music Kolaborasi dengan Indosat Ooredoo, Tawarkan Promo Menarik untuk Pengguna
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement