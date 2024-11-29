Advertisement
TV SCOOP

Tantangan Syuting Dendam di Vision+, Razka Robby Ungkap Pengalaman Syuting Terbalik

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |22:57 WIB
Tantangan Syuting Dendam di Vision+, Razka Robby Ungkap Pengalaman Syuting Terbalik
Tantangan syuting Dendam di Vision+, Razka Robby ungkap pengalaman syuting terbalik. (Foto: Vision+)
JAKARTA – Vision+ kembali menghadirkan original series berjudul Dendam yang dibintangi oleh Cinta Laura, Arya Vasco, Zack Lee, dan sejumlah aktor lainnya. Series ini sudah bisa disaksikan delapan episodenya dengan klik di sini

Di balik aksi memukau yang tersaji di layar, ada cerita menarik mengenai tantangan produksi, salah satunya yang diungkapkan oleh Razka Robby Ertanto, sutradara series Dendam. Razka mengungkapkan bahwa proses syuting series Dendam melalui jam kerja yang terbalik. 

“Tantangannya syutingnya kebalik, kita mulai dari sore sampai jam pagi everyday, hampir 90%. Di saat orang-orang tidur, kita syuting,” ucapnya saat Press Conference series Dendam di Jakarta, belum lama ini. 

Keputusan untuk syuting malam hari ini diambil karena mayoritas adegan berlangsung di malam hari dan di lokasi outdoor. Kondisi ini menuntut seluruh tim, baik pemain maupun kru, untuk beradaptasi dengan pola kerja yang tidak biasa. 

"Banyak banget scene malam dan outdoor, jadi kita harus syuting di malam hari," kata Razka. 

 

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
