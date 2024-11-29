Ternyata, Denny Sumargo Sempat Tawarkan Rp300 Juta untuk Operasi Mata Agus Salim tapi Ditolak

JAKARTA - Denny Sumargo ternyata sempat menawarkan uang Rp300 juta untuk operasi mata Agus Salim. Namun korban penyiraman air keras itu, menolak mentah-mentah uluran tangan sang aktor.

Menurut Pratiwi Noviyanthi, Pendiri Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, Agus menolak karena merasa uang yang ditawarkan sang aktor tidak akan cukup untuk membiayai kehidupan dan pengobatan matanya di Singapura.

Penolakan Agus Salim tersebut, sangat disayangkan Novi mengingat uang Rp300 juta yang ditawarkan Denny Sumargo itu murni dari kocek pribadinya, bukan yayasan.

“Tapi, dia enggak mau! Katanya, enggak cukup untuk pengobatan ke Singapura. Dia hanya mau operasi mata di Singapura, enggak mau di Indonesia,” kata Pratiwi Noviyanthi saat Live TikTok dengan Bunda Corla, pada Jumat (29/11/2024).

Mendengar penjelasan Novi tersebut, Bunda Corla langsung berkomentar gemas. “Waduh, sombongnya. Sombong benar. Kok ada ya manusia sudah kena petaka tapi masih sombong. Ya Allah, sombong banget,” katanya.