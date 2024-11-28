Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dbatlayar Tur Perdana di Lima Kota

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |00:09 WIB
Dbatlayar Tur Perdana di Lima Kota
Dbatlayar Tur Perdana di Lima Kota (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Grup musik duo asal Jakarta, dbatlayar, siap memulai tur perdana mereka bertajuk Badut Keliling. Tur ini digelar sebagai bentuk promosi untuk lagu terbaru mereka, Badut Baru, dan akan berlangsung di lima kota besar di Indonesia.

Duo yang terdiri dari kakak beradik David C.R. Batlayar (Dave) dan Daniel Joy Gratia Batlayar (Joy) ini memulai perjalanan musik mereka sejak 2020 dengan mengusung genre pop jazz. Tur ini merupakan hasil kolaborasi dengan promotor IKIGAI Creativ dan dijadwalkan berlangsung dari akhir November hingga Desember 2024.

Menurut Boris Manurung, Direktur Utama IKIGAI Creativ, tur ini akan dimulai di Bandung pada 30 November 2024 di 150 Coffee Garden. Selanjutnya, perjalanan mereka berlanjut ke Semarang pada 6 Desember di Tanatap Coffee Semarang, kemudian ke Makassar pada 15 Desember di Triwala Kopi, dan Surabaya pada 20 Desember di Kogu Space. 

Dbatlayar Tur Perdana di Lima Kota
Dbatlayar Tur Perdana di Lima Kota

Tur akan ditutup di Jakarta pada 21 Desember 2024, dengan lokasi yang akan diumumkan kemudian. Dave menyampaikan antusiasmenya atas tur ini, yang menjadi langkah besar dalam perjalanan karier mereka.

“Badut Keliling adalah momen spesial bagi kami sebagai tur perdana. Kami berharap ini menjadi kesempatan untuk bertemu langsung dengan para penggemar di berbagai kota," ujar Dave saat konferensi pers di Jakarta, Senin (25/11).

Uniknya, lima kota ini dipilih berdasarkan data kota dengan pendengar terbanyak dbatlayar di Spotify.

“Kami ingin mendekatkan diri dengan pendengar setia kami. Pemilihan kota-kota ini adalah cara kami mengapresiasi dukungan mereka,” tambah Dave.

Sementara itu, Joy menambahkan bahwa tur ini juga memberikan tantangan baru, terutama ketika harus tampil di kota yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya.

“Semarang, misalnya, adalah kota yang belum pernah kami datangi untuk manggung. Ini akan menjadi pengalaman baru dan tantangan menarik bagi kami,” ujar Joy.

 

1 2
