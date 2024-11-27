Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curhat Pilu Paula Verhoeven Berpisah dari Anak-Anaknya 

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |14:27 WIB
JAKARTA - Di tengah proses perceraiannya dengan Baim Wong, Paula Verhoeven kerap mengungkapkan kerinduan yang mendalam kepada kedua putranya, Kiano dan Kenzo, yang kini tinggal bersama sang suami. Rasa rindu itu sering ia ungkapkan di media sosial, termasuk keinginannya untuk kembali tidur bersama kedua anaknya.

Untuk mengurangi rasa rindunya, Paula hanya bisa memutar video-video kenangan yang memperlihatkan momen kebersamaan mereka.

"Mama kangen sekali sama Kiano Kenzo. Lihat video-video lama kita sudah sedikit mengobati rasa kangen mama," tulis Paula dalam unggahan di akun Instagram-nya, @paula_verhoeven, pada Rabu (27/11/2024).

Kerinduan Paula semakin terasa karena kini ia harus terbang ke Belanda untuk urusan pekerjaan. Awalnya, Kiano dan Kenzo direncanakan ikut bersamanya, namun rencana itu batal terlaksana.

