Blakblakan, Deddy Corbuzier Tegaskan Dukung Paula Verhoeven Ketimbang Baim Wong

JAKARTA – Perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven masih dalam proses di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Konflik rumah tangga mereka menjadi sorotan publik setelah isu dugaan perselingkuhan mencuat.

Salah satu figur publik yang turut menyoroti kasus ini adalah Deddy Corbuzier. Melalui podcast Close The Door, mantan pesulap profesional tersebut mengaku prihatin atas perpisahan yang terjadi di antara pasangan tersebut.

Deddy bahkan secara terbuka menunjukkan dukungannya kepada Paula Verhoeven, meskipun isu perselingkuhan sempat dikaitkan dengan dirinya. Dalam perbincangan, Deddy bertanya soal hak asuh anak mereka.

“Rumornya yang beredar, hak asuh sudah diambil salah satu pihak, itu benar?” tanya Deddy kepada Paula dalam podcast yang tayang pada Selasa (26/11/2024).

“Belum, masih dalam proses,” jawab Paula singkat.

Deddy lantas menegaskan sikapnya untuk mendukung Paula Verhoeven. Ia menganggap dukungannya adalah hak pribadinya meskipun ada potensi kecaman dari publik.

“Kalau saya mendukung Paula,” ujar Deddy tegas.