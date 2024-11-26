Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Paula Verhoeven Jawab Isu Hijrah karena Ketahuan Selingkuh dari Baim Wong

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |15:24 WIB
Paula Verhoeven Jawab Isu Hijrah karena Ketahuan Selingkuh dari Baim Wong
Paula Verhoeven Jawab Isu Hijrah karena Ketahuan Selingkuh dari Baim Wong (Foto: IG Paula)
A
A
A

JAKARTA - Paula Verhoeven membantah kabar yang menyebutkan bahwa dirinya memutuskan untuk hijrah setelah ketahuan selingkuh oleh suaminya, Baim Wong. Paula menegaskan bahwa keputusan berhijabnya telah ia pikirkan jauh sebelum perceraian mereka.

Paula mengungkapkan, keinginan untuk berhijab sebenarnya sudah ada sejak lama. Bahkan, niat itu semakin mantap setelah ia menjalani ibadah umrah pada Maret lalu.

“Awalnya, waktu bulan Maret pergi umrah, doa aku di Ka'bah adalah, ‘Ya Allah, saya ingin pakai hijab sebelum umurku 40 tahun,’” tutur Paula Verhoeven dalam wawancaranya di kanal YouTube Close The Door milik Deddy Corbuzier.

Paula Verhoeven Jawab Isu Hijrah karena Ketahuan Selingkuh dari Baim Wong
Paula Verhoeven Jawab Isu Hijrah karena Ketahuan Selingkuh dari Baim Wong

Paula menjelaskan, keinginan berhijab sebenarnya telah timbul sejak tahun 2019. Namun, berbagai alasan seperti pekerjaan dan rasa belum siap membuatnya terus menunda.

Halaman:
1 2
