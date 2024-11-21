Advertisement
TOP 7 KONTES KDI 2024

Top 7 Kontes KDI 2024, Inilah Kontestan yang Siap Tampil Maksimal di Hadapan Juri

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |11:01 WIB
Top 7 Kontes KDI 2024, Inilah Kontestan yang Siap Tampil Maksimal di Hadapan Juri
Top 7 Kontes KDI 2024, inilah kontestan yang siap tampil maksimal di hadapan juri. (Foto: MNCTV)
JAKARTA - Ajang Kontes Dangdut Indonesia kini telah menyisakan tujuh kontestan yang siap bersaing untuk menunjukkan kualitas terbaiknya di hadapan para juri dan merebut hati para pemirsa.

Tujuh kontestan yang akan tampil di Kontes KDI 2024, mereka adalah Andin (Ketapang), Azril (Labuhan Batu Selatan), Fania (Palembang), Firsa (Bangka Belitung), Ifa (Bulukumba), Karen (Ogan Komering Ilir), dan Ririn (Ciamis).

Pada Kontes KDI 2024 minggu lalu (14/11/2024), Tenny asal Rejang Lebong harus tereliminasi karena mendapatkan vote terendah.

Tujuh kontestan akan bersiap tampil di panggung Top 7 Kontes KDI 2024 ditayangkan di MNCTV secara langsung ‘Kontes KDI 2024’ pada Kamis 21 November 2024, pukul 20.00 WIB.

Penampilan para kontestan akan dinilai langsung oleh para juri-juri terbaik, seperti Iis Dahlia, Inul Daratista, Ivan Gunawan, dan Iyeth Bustami. Acara semakin meriah dipandu oleh host terbaik bersama Irfan Hakim dan Vega Darwanti.

 

Halaman: 1 2
1 2
