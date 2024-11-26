Syifa Hadju Ngaku Pernah Dapat Kiriman Gaib dari Seseorang, Duga Buat Mencelakakan Dirinya

JAKARTA - Artis Syifa Hadju rupanya cukup sensitif dengan hal-hal yang tak kasat mata. Ia bisa merasakan jika ada entitas negatif yang mengikutinya, bahkan tak jarang kekasih El Rumi ini bisa melihat sosok makhluk gaib.

Saat berbincang dengan Om Hao sejarawan sekaligus konten kreator yang kerap membahas soal mistis, Syifa Hadju mengaku pernah merasakan dirinya kerap dikirim hal-hal gaib oleh seseorang yang tidak suka dengan dirinya.

"Aku tuh di dunia entertainment sering dikirimi sesuatu sama orang yang enggak suka gitu," kata Syifa Hadju dikutip dari YouTube Obrolan Santai, Selasa (26/11/2024).

Bahkan ia termasuk orang yang lebih peka dibandingkan keluarga jika memang ada sosok atau hal aneh yang mengikutinya.

"Mungkin aku tuh lebih cepat ngerasa nya dibandingin keluarga aku. Aku ada ngerasain entitas, tapi aku ngerasa ini bukan sesuatu yang iseng ikuti aku atau yang biasa ada sama aku," ungkap Syifa Hadju.

Justru perempuan 24 tahun curiga bahwa bahwa entitas yang mengikuti itu bertujuan untuk mencelakakan dirinya.

"Tapi memang sesuatu yang sengaja dikirimin buat aku untuk mencelakakan aku," terang Syifa Hadju.

Kecurigaan Syifa Hadju itu dibenarkan oleh Om Hao, ia bahkan menyebut jika sosok itu hadir dan masih mengikuti Syifa Hadju.

"Dan posisinya hari ini pun dia ikut gitu, ada," ucap Om Hao.

Om Hao lalu mendekatkan telapak tangannya ke arah dahi Syifa Hadju sambil menunjuk posisi sosok tersebut.