Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syifa Hadju Ngaku Pernah Dapat Kiriman Gaib dari Seseorang, Duga Buat Mencelakakan Dirinya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |10:08 WIB
Syifa Hadju <i>Ngaku</i> Pernah Dapat Kiriman Gaib dari Seseorang, Duga Buat Mencelakakan Dirinya
Syifa Hadju. (Foto: IG Syifa)
A
A
A

JAKARTA - Artis Syifa Hadju rupanya cukup sensitif dengan hal-hal yang tak kasat mata. Ia bisa merasakan jika ada entitas negatif yang mengikutinya, bahkan tak jarang kekasih El Rumi ini bisa melihat sosok makhluk gaib. 

Saat berbincang dengan Om Hao sejarawan sekaligus konten kreator yang kerap membahas soal mistis, Syifa Hadju mengaku pernah merasakan dirinya kerap dikirim hal-hal gaib oleh seseorang yang tidak suka dengan dirinya.

"Aku tuh di dunia entertainment sering dikirimi sesuatu sama orang yang enggak suka gitu," kata Syifa Hadju dikutip dari YouTube Obrolan Santai, Selasa (26/11/2024).

Bahkan ia termasuk orang yang lebih peka dibandingkan keluarga jika memang ada sosok atau hal aneh yang mengikutinya.

"Mungkin aku tuh lebih cepat ngerasa nya dibandingin keluarga aku. Aku ada ngerasain entitas, tapi aku ngerasa ini bukan sesuatu yang iseng ikuti aku atau yang biasa ada sama aku," ungkap Syifa Hadju.

Syifa Hadju

Justru perempuan 24 tahun curiga bahwa bahwa entitas yang mengikuti itu bertujuan untuk mencelakakan dirinya.

"Tapi memang sesuatu yang sengaja dikirimin buat aku untuk mencelakakan aku," terang Syifa Hadju.

Kecurigaan Syifa Hadju itu dibenarkan oleh Om Hao, ia bahkan menyebut jika sosok itu hadir dan masih mengikuti Syifa Hadju.

"Dan posisinya hari ini pun dia ikut gitu, ada," ucap Om Hao.

Om Hao lalu mendekatkan telapak tangannya ke arah dahi Syifa Hadju sambil menunjuk posisi sosok tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/194/3185430//dian_sastro-cNaQ_large.jpg
Potret Dian Sastro Pakai Set Perhiasan Seharga Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184516//surya_insomnia-WEb0_large.jpg
Surya Insomnia Tolak Tawaran Jadi Groomsman El Rumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/612/3183587//marsha_aruan-NUTj_large.jpg
Gara-Gara Like dari El Rumi, Marsha Aruan Ramai Dihujat Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183251//el_rumi_dan_syifa_hadju-QDLq_large.jpg
Syifa Hadju Dibully Hater, El Rumi Langsung Unfollow Marsha Aruan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/612/3182981//jennifer-PILg_large.jpg
Jennifer Coppen Tak Mau Dijodohkan dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/194/3181153//vino_g_bastian-37FK_large.jpg
Momen Vino G Bastian Rela Pakai Baju Pink saat Temani Putrinya Nonton Konser BLACKPINK
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement