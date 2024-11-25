Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tampil di Kampus, NDX AKA Dikecam karena Bahas Perempuan Murahan yang Check-In di Hotel

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |19:21 WIB
A
A
A

JAKARTA - Penampilan grup musik NDX AKA di acara Pekan Olahraga dan Seni Universitas Gadjah Mada (Porsenigama) menuai kritik tajam. Saat manggung di kampus UGM, salah satu anggota grup, Yonanda Frisna Damara, melontarkan pernyataan yang dinilai tidak pantas dan merendahkan perempuan.

Yonanda menyampaikan komentar seksis sebelum membawakan lagu Ngertenono Ati. Ia menyebutkan bahwa perempuan yang kerap “check-in” di hotel bersama lawan jenis dengan dalih pekerjaan atau mengerjakan skripsi adalah tindakan yang tidak patut.

Yonanda mengaitkan sikap ramah perempuan dengan istilah yang merendahkan, menyebut mereka sebagai “friendly” dalam konteks negatif.

"Alasannya lembur kerja, alasannya ngerjain skripsi. Padahal kenyataannya dia lagi check-in di hotel sama friendly-nya," ucap Yonanda, dikutip dari akun Instagram @jakarta.keras, Senin (25/11/2024).

Tidak berhenti di situ, ia bahkan mempertanyakan batas antara keramahan dan perilaku yang dianggapnya murahan.

"Jangan ya, dek. Emang boleh se-friendly itu? Friendly apa murahan?" tambahnya.

Yonanda juga menyindir perempuan yang menginap di hotel dengan alasan “teman tapi masuk.”

"Katanya cuma teman, tapi kok sampai masuk. Ngertenono Ati," lanjutnya.

Pernyataan Yonanda memicu kecaman di media sosial. Banyak yang menilai komentarnya tidak pantas di lingkungan kampus yang seharusnya menjadi tempat edukasi dan inspirasi, bukan penghinaan.

"Bukan masalah omongannya sih, tapi kata-kata kotor yang dikeluarin di lingkungan kampus," tulis @xst***.

"Sepi dah konser lu," ujar @agm***.

"Band kabupaten ini terlalu lama bergaul sama orang-orang nggak sekolah jadi omongannya nggak dipikir dulu, jijik," komentar @val***.

 

