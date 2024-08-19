Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

5 Lagu Populer NDX AKA

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |09:11 WIB
JAKARTA - Lagu populer NDX AKA yang akan membuat Anda bergoyang dengan kolaborasi musik Hip-Hop dan dangdut koplonya yang ciamik. Fajar Ari dan Yonanda Frisna Damara selalu menghadirkan lirik keseharian yang relate dengan pendengarnya.

NDX AKA telah menciptakan lagu-lagu yang tidak hanya populer di kalangan remaja, namun juga berbagai lapisan masyarakat. Mereka membuktikan bahwa dangdut koplo tetap bisa mendobrak industri musik Tanah Air.

5 Lagu Populer NDX AKA.

1. Ngertenono Ati
Lagu Ngertenono Ati yang dinyanyikan NDX AKA dengan  musik dangdut hip hop dirilis pada 25 Juni 2023. Kisahnya tentang kekecewaan seorang pria terhadap pasangannya yang tidak setia. Lagu ini sudah didengarkan lebih dari 30,73 juta kali di Spotify.

2. Tewas Tertimbun Masa Lalu (TTM)
NDX AKA merilis Tewas Tertimbun Masa Lalu sebagai bagian dari album ‘NDX A.K.A. Familia’ yang dirilis pada 2017. Lagu tersebut sudah didengarkan lebih dari 49 juta kali di Spotify.

3. Apa Kabar Mantan
Lagu Apa Kabar Mantan merupakan single NDX AKA yang dirilis pada 17 Februari 2022. Sejauh ini, lagu yang terdengar easy listening itu sudah didengarkan lebih dari 52 juta kali di Spotify.

 

