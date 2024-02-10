Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

NDX AKA Tampil di Hajatan Rakyat Semarang: Ganjar Pranowo untuk Indonesia

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |15:31 WIB
NDX AKA Tampil di Hajatan Rakyat Semarang: Ganjar Pranowo untuk Indonesia
NDX AKA tampil di Hajatan Rakyat Semarang, pada 10 Februari 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

SEMARANG - Grup musik NDX AKA membuka penampilannya di Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Lapangan Pancasila, Semarang, Jawa Tengah, pada 10 Februari 2024. Di tengah ribuan penonton, grup duo tersebut mengungkapkan dukungan mereka untuk Ganjar.

"Ganjar Pranowo untuk Indonesia," kata Yonanda Frisna Damara dan Fajar Ari di atas panggung.

NDX AKA melanjutkan penampilan mereka dengan menyanyikan lagu Bantenge Metu Kandang. Lirik lagu tersebut sebenarnya berisi dukungan dan pujian terhadap Ganjar Pranowo. 

"Bapak Ganjar Pranowo, priyayi ingkang resik

Dados pemimpin kita ben negara luwih apik

Gemati ro wong cilik, pribadi ingkang mituhu

Halaman:
1 2
