Sandara Park Nikmati Nasi Goreng Usai Konser 2NE1 di Jakarta

JAKARTA - Sandara Park, anggota grup 2NE1, membagikan momen seru usai konser hari pertama di Jakarta pada Jumat (22/11/2024). Setelah tampil energik dan menyapa para penggemar, Dara memanjakan diri dengan mencicipi hidangan khas Indonesia, nasi goreng.

Melalui akun Instagram-nya, @daraxxi, Dara memamerkan momen saat menikmati nasi goreng gila yang tampak menggugah selera.

“Nasi goreng gila after the concert #welcomebackinjakarta day 1,” tulis Dara dalam unggahannya.

Hidangan nasi goreng tersebut disajikan lengkap dengan telur, sate, kerupuk, dan aneka topping lainnya. Dalam foto itu, Dara terlihat tersenyum lebar dan berpose menggemaskan di depan sepiring nasi goreng yang siap disantap.