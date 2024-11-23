Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sandara Park Nikmati Nasi Goreng Usai Konser 2NE1 di Jakarta

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |08:01 WIB
Sandara Park Nikmati Nasi Goreng Usai Konser 2NE1 di Jakarta
Sandara Park Nikmati Nasi Goreng Usai Konser 2NE1 di Jakarta
JAKARTA - Sandara Park, anggota grup 2NE1, membagikan momen seru usai konser hari pertama di Jakarta pada Jumat (22/11/2024). Setelah tampil energik dan menyapa para penggemar, Dara memanjakan diri dengan mencicipi hidangan khas Indonesia, nasi goreng.

Melalui akun Instagram-nya, @daraxxi, Dara memamerkan momen saat menikmati nasi goreng gila yang tampak menggugah selera.

“Nasi goreng gila after the concert #welcomebackinjakarta day 1,” tulis Dara dalam unggahannya.

Sandara Park Nikmati Nasi Goreng Usai Konser 2NE1 di Jakarta
Sandara Park Nikmati Nasi Goreng Usai Konser 2NE1 di Jakarta

Hidangan nasi goreng tersebut disajikan lengkap dengan telur, sate, kerupuk, dan aneka topping lainnya. Dalam foto itu, Dara terlihat tersenyum lebar dan berpose menggemaskan di depan sepiring nasi goreng yang siap disantap.

