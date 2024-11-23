Tengku Dewi Minta Maaf Usai Pakai Hijab dengan Sanggul Tinggi

Tengku Dewi Minta Maaf Usai Pakai Hijab dengan Sanggul Tinggi (Foto: IG Tengku Dewi)

JAKARTA - Tengku Dewi Putri mendapat kritik dari publik setelah mengunggah potret dirinya berhijab dengan sanggul yang terlihat tinggi di atas kepala.

Hal ini bermula dari sebuah video yang dibagikan melalui akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, Tengku Dewi bersama rekannya, Feby Marcelia, membuat konten tarian Shik Shak Shok.

Keduanya tampak mengenakan abaya dan hijab instan berwarna hitam sambil mengikuti gerakan tangan sesuai koreografi tarian yang sempat populer di TikTok.

"Cewe-cewek Arab, Arab maklum," tulis Tengku Dewi di akun Instagram-nya, @tengkudewiputri_tdp.

Namun, unggahan ini menuai komentar dari netizen. Banyak yang menegur Tengku Dewi karena penggunaan hijab dengan sanggul tinggi dianggap tidak sesuai dengan adab berhijab.

Menanggapi teguran tersebut, istri Andrew Andika ini segera meminta maaf. Ia mengakui bahwa dirinya masih dalam proses belajar mengenai tata cara berhijab yang benar.

"Teman-teman, maafkan ya soal sanggul. Maaf banget karena aku masih belajar dan pas saat bikin video ini aku belum tahu sama sekali hadis tentang sanggul," tulisnya di kolom komentar.