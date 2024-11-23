Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Desta Tetap Ingat Ulang Tahun Natasha Rizky Meski Sudah Bercerai: Happy Always, Doaku Selalu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |19:02 WIB
Desta Tetap Ingat Ulang Tahun Natasha Rizky Meski Sudah Bercerai: Happy Always, Doaku Selalu
Desta Tetap Ingat Ulang Tahun Natasha Rizky Meski Sudah Bercerai: Happy Always, Doaku Selalu (Foto: IG Desta)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan baik antara Desta dan Natasha Rizky tetap terjaga meskipun keduanya telah resmi bercerai. Salah satu buktinya, Desta tetap memberikan perhatian khusus di momen ulang tahun Natasha Rizky yang ke-31 pada Sabtu (23/11/2024).

Melalui unggahan di Instagram Story-nya, Desta membagikan foto Natasha sambil menyampaikan ucapan selamat ulang tahun.

"Happy birthday ibunya Trio Strong @natasharizkynew," tulis Desta di akun Instagram-nya, @desta80s.

Desta Tetap Ingat Ulang Tahun Natasha Rizky Meski Sudah Bercerai: Happy Always, Doaku Selalu
Desta Tetap Ingat Ulang Tahun Natasha Rizky Meski Sudah Bercerai: Happy Always, Doaku Selalu

Pria bernama asli Deddy Mahendra Desta itu juga menyampaikan doa tulus untuk kebahagiaan mantan istrinya.

"Happy always, doaku selalu," tambahnya dalam unggahan tersebut.

Perjalanan Perceraian yang Lancar

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/33/3091473/desta-JVpr_large.jpg
Desta Foto dengan Wanita, Anak: Ngapain Megang-megang, Bukan Muhrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/33/3091427/desta-qwj1_large.jpg
Kocak, Desta Dimarahi Putrinya karena Foto Bersentuhan dengan Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/07/205/2606933/desta-tanya-jadwal-latihan-sheila-on-7-siap-isi-posisi-sebagai-drummer-RrIkllRlH1.jpg
Desta Tanya Jadwal Latihan Sheila On 7, Siap Isi Posisi Sebagai Drummer?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/29/205/2036582/masalah-honor-bikin-desta-ogah-ngeband-lagi-I94Q7D4c94.jpg
Masalah Honor Bikin Desta Ogah Ngeband Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/23/205/1800850/rayakan-ulang-tahun-band-naif-desta-kangen-club80-s-JFNf5NwveG.jpg
Rayakan Ulang Tahun Band Naif, Desta Kangen Club80's?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/01/13/386/556823/9tppBawBzH.jpg
Asyik di Film, Desta Tinggalkan Musik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement