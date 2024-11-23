JAKARTA - Hubungan baik antara Desta dan Natasha Rizky tetap terjaga meskipun keduanya telah resmi bercerai. Salah satu buktinya, Desta tetap memberikan perhatian khusus di momen ulang tahun Natasha Rizky yang ke-31 pada Sabtu (23/11/2024).
Melalui unggahan di Instagram Story-nya, Desta membagikan foto Natasha sambil menyampaikan ucapan selamat ulang tahun.
"Happy birthday ibunya Trio Strong @natasharizkynew," tulis Desta di akun Instagram-nya, @desta80s.
Pria bernama asli Deddy Mahendra Desta itu juga menyampaikan doa tulus untuk kebahagiaan mantan istrinya.
"Happy always, doaku selalu," tambahnya dalam unggahan tersebut.
Perjalanan Perceraian yang Lancar