Desta Tetap Ingat Ulang Tahun Natasha Rizky Meski Sudah Bercerai: Happy Always, Doaku Selalu

JAKARTA - Hubungan baik antara Desta dan Natasha Rizky tetap terjaga meskipun keduanya telah resmi bercerai. Salah satu buktinya, Desta tetap memberikan perhatian khusus di momen ulang tahun Natasha Rizky yang ke-31 pada Sabtu (23/11/2024).

Melalui unggahan di Instagram Story-nya, Desta membagikan foto Natasha sambil menyampaikan ucapan selamat ulang tahun.

"Happy birthday ibunya Trio Strong @natasharizkynew," tulis Desta di akun Instagram-nya, @desta80s.

Pria bernama asli Deddy Mahendra Desta itu juga menyampaikan doa tulus untuk kebahagiaan mantan istrinya.

"Happy always, doaku selalu," tambahnya dalam unggahan tersebut.

Perjalanan Perceraian yang Lancar