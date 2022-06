DEDDY Mahendra Desta baru-baru ini membagikan video saat dirinya ikut latihan bareng dengan band Sheila On 7. Video tersebut bahkan dibagikan olehnya tak lama setelah kabar bahwa Brian Kresna Putro hengkang dari grup band yang membesarkan namanya tersebut.

Apakah Desta akan menjadi pengganti Brian sebagai drummer band Sheila On 7?

Dalam unggahan video di Twitter @desta80s, terlihat Desta mengajak Duta dan personil Sheila On 7 lainnya untuk memulai latihan. “Kapan kita mulai latihan?” kata Desta Mahendra, Twitter, Selasa (7/6/2022).

"Segera," jawab Duta yang berdiri dekat Eross dan Adam.

Sebagai pentolan, Duta pun menantang Desta untuk langsung latihan membawakan 30 lagu milik bandnya. Namun Desta menyarankan untuk latihan 15 lagu Sheila On 7 yang sudah dihafalnya, terlebih dahulu.

“Materinya? 30 lagu ya," kata Duta.

"Gue paling 15 lagu dulu lah. Nggak bisa langsung ya. Oke sip," jawab Desta.

Mengikuti unggahannya, Desta mengaku sudah siap untuk menjalani latihan bersama Sheila On 7. Bahkan ia mengaku akan memberikan yang terbaik untuk grup yang terkenal lewat lagu Seberapa Pantas tersebut.

"Kita mulai dengan 15 lagu hits yang saya sudah hapal di luar kepala.. I’ll do my best.. Yuk kita mulai new journey ini!! Semangaaat!!," tulis Desta.

Tweet itu pun ramai dibalas netizen. Mereka tidak percaya Desta akan menjadi Drummer Sheila On 7. “beneran nih?” tulis @setyorahmawan “Ahh, bohong nih bohonggggg,” tulis @DenyWNuraini Namun banyak juga netizen yang mendukung Desta masuk Sheila On 7. Mereka tidak sabar menunggu penampilan tersebut. “Wah pecah sih inii,” tulis @Boimbarlyo “Wiiii ditunggu yaaa om om akuuu,” tulis @Silogophile