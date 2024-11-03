Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Desta Bertamu ke Rumah Jokowi di Solo, Disuguhi Teh Hangat dan Camilan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |17:30 WIB
Desta Bertamu ke Rumah Jokowi di Solo, Disuguhi Teh Hangat dan Camilan
Desta Bertamu ke Rumah Jokowi di Solo, Disuguhi Teh Hangat dan Camilan. (Foto: Instagram/@desta80s)
SOLO - Desta bertamu ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, pada 2 November 2024. Momen tersebut dibagikan sang presenter di akun Instagram pribadinya.

Ada satu foto dan video yang dibagikan Desta dalam unggahannya. Pertama, dia berpose bersama Jokowi di teras rumah. Kedua, saat dia mengucap salam perpisahan sebelum pulang. 

“Dah Pak Jokowi, sampai bertemu lagi,” katanya di depan kamera yang disambut tawa hangat dan lambaian tangan dari Jokowi. 

Bersama unggahan tersebut, Desta menjelaskan, singgah ke kediaman Jokowi karena sedang  mengunjungi kota kelahirannya tersebut. “Lagi sempat pulang ke Solo, mampir ke rumah Pak Jokowi,” ujarnya.

Mantan drummer Club Eighties itu mengungkapkan, bercerita banyak hal dengan Jokowi sambil ditemani aneka camilan dan minuman sederhana. Sebuah kesederhanaan hidup yang dikenal dari seorang Jokowi. 

What a humble person as always (sungguh pribadi yang rendah hati, seperti biasa). I love you, Pak,” katanya menutup caption unggahan tersebut.

Desta dan Jokowi
Desta Bertamu ke Rumah Jokowi di Solo, Disuguhi Teh Hangat dan Camilan. (Foto: Instagram/@desta80s)

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. Sebut saja Tika Panggabean yang cemburu dengan pertemuan Desta dan Jokowi. "Aah enaknya bisa sowan. Mauuu!" ujar personel Project Pop tersebut.

Beberapa warganet meminta Desta untuk mengundang Jokowi untuk tampil dalam podcast YouTube VINDES. "Bawa ke Vindes Bang," ujar akun @thelone***. 

 

