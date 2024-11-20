Hal yang Dilakukan Baim Wong Jika Bertemu Selingkuhan Paula Verhoeven di Persidangan

JAKARTA - Baim Wong mengungkapkan keinginannya untuk bertemu langsung dengan pria yang diduga sebagai selingkuhan istrinya, Paula Verhoeven, dalam sidang perceraian mereka di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Ia mengaku sangat menantikan momen persidangan yang akan memasuki agenda pemeriksaan saksi.

Baim bahkan sempat mendengar kabar bahwa pria tersebut akan hadir sebagai saksi yang diajukan oleh pihak Paula, diduga untuk membantah tuduhan perselingkuhan yang menjadi dasar permohonan cerai talak yang diajukan Baim.

"Saya malah nungguin dia, katanya mau jadi saksi. Saya benar-benar menunggu banget," ujar Baim Wong saat ditemui di PA Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Baim juga menyatakan bahwa dirinya sudah menyiapkan pesan khusus untuk disampaikan jika ia bertemu dengan pria tersebut di ruang sidang. Namun, ia memilih untuk tidak mengungkapkan isi pesan itu kepada publik.

"Aduh, banyak banget yang mau saya sampaikan," katanya.