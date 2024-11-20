Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Wong Siapkan 12 Saksi Bongkar Perselingkuhan Paula Verhoeven di Persidangan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |16:41 WIB
Baim Wong Siapkan 12 Saksi Bongkar Perselingkuhan Paula Verhoeven di Persidangan
Baim Wong Siapkan 12 Saksi Bongkar Perselingkuhan Paula Verhoeven di Persidangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong, melalui kuasa hukumnya Fahmi Bachmid, menyatakan telah menyiapkan 12 saksi yang akan dihadirkan dalam sidang perceraian dengan Paula Verhoeven. Para saksi tersebut disebut-sebut akan memperkuat tuduhan dugaan perselingkuhan yang diarahkan kepada Paula.

Namun demikian, Fahmi enggan membeberkan secara rinci identitas para saksi yang akan dihadirkan. Ia hanya mengungkapkan bahwa beberapa di antaranya adalah saksi ahli yang akan memberikan keterangan di persidangan mendatang.

Baim Wong Siapkan 12 Saksi Bongkar Perselingkuhan Paula Verhoeven di Persidangan
Baim Wong Siapkan 12 Saksi Bongkar Perselingkuhan Paula Verhoeven di Persidangan

"Semua ini tidak bisa diungkapkan ke publik. Tapi jumlah saksinya lebih dari dua, bisa 10 atau 12, termasuk tiga saksi ahli. Siapa saja? Itu tidak bisa saya sampaikan," kata Fahmi Bachmid saat ditemui di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Fahmi juga menanggapi pernyataan Baim Wong yang merasa puas dengan hasil persidangan hari itu.

