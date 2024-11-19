Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Prilly Latuconsina Dihujat karena Dianggap Glorifikasi Independent Woman

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |08:18 WIB
Prilly Latuconsina Dihujat karena Dianggap Glorifikasi Independent Woman
Prilly Latuconsina Dihujat karena Dianggap Glorifikasi Independent Woman (Foto: IG Prilly)
A
A
A

JAKARTA - Prilly Latuconsina mendadak banyak dihujat oleh netizen. Hal itu karena dianggap mengglorifikasi soal independent woman. 

Dalam video yang beredar di media sosial, Prilly Latuconsina terlihat sedang berdiri di dalam bus bersama dengan rombongan.

Mantan kekasih Maxime Bouttier itu mengatakan bahwa saat ini semakin banyaknya perempuan independen.

Prilly Latuconsina Dihujat karena Dianggap Glorifikasi Independent Woman
Prilly Latuconsina Dihujat karena Dianggap Glorifikasi Independent Woman

Namun jumlah perbandingan perempuan independen tidak setara dengan jumlah laki-laki mapan.  

"Sekarang banyak cewek independen tapi cowok mapan dikit. Itu data valid loh," kata Prilly Latuconsina dikutip dari Instagram @pembasmi.kehaluan.reall, Selasa (19/11/2024).

Oleh sebab itu, Prilly Latuconsina ingin protes karena banyak pria yang insecure melihat wanita independen. Bahkan tak jarang pria tersebut memilih untuk meninggalkan perempuan tersebut, karena merasa lantaran insecure dengan pasangannya yang independen. 

"Jadi cewek-cewek ini, kita tuh pengin protes sebagai cewek yang independen. Tapi banyak banget laki-laki yang ninggalin ceweknya karena insecure," jelas Prilly Latuconsina.

Perempuan kelahiran 1996 itu juga menerangkan bahwa penting juga untuk mencari pasangan yang setara sacara kecerdasan emosional. 

"Kita itu harus cari pasangan yang setara. Bukan materi ya, tapi pemikiran," terang Prilly Latuconsina.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
