Inul Daratista Sukses Bikin Ambyar Malam Puncak HUT Ke-35 MNC Group

JAKARTA - Pedangdut Inul Daratista turut tampil dalam konser musik perayaan HUT ke-35 MNC Group yang disiarkan langsung melalui Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (19/11/2024). Istri Adam Suseno itu membuka penampilannya lewat lagu Nemen ciptaan penyanyi Gilga Sahid.

Tampil dengan busana glamor dominan perak, Inul pun sukses menghanyutkan penonton dengan alunan campursari. Di tengah penampilannya, pelantun Goyang Inul tersebut juga menyelipkan joget ala TikTok. Penonton pun histeris ketika melihat sang pedangdut maju mendekati barikade sambil menyodorkan mikrofon.

Inul juga membawakan lagu Rungkad yang sudah melekat dengan skena koplo di Indonesia. Lagi-lagi, penyanyi 45 tahun tersebut tampil energik dalam kemeriahan malam puncak HUT ke-35 MNC Group kali ini.