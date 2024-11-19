Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hary Tanoesoedibjo Kenang Perjalanan Gemilang MNC Group di Indonesia, Penuh Prestasi 

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |23:07 WIB
Hary Tanoesoedibjo Kenang Perjalanan Gemilang MNC Group di Indonesia, Penuh Prestasi 
Hary Tanoesoedibjo kenang perjalanan gemilang MNC Group di Indonesia, penuh prestasi . (Foto: Muhammad Farhan/Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo merayakan 35 tahun perjalanan perusahaannya yang malang-melintang menghiasi bisnis media dan perbankan di Indonesia. Pria yang kerap dipanggil HT ini mengungkapkan sejak berdiri pada 1989, MNC Group telah memberikan contoh bagi dunia usaha. 

Hary mengatakan, MNC Group mulai beroperasi di Jakarta sejak 1990. Namun berjalan lima tahun kemudian, lanjut HT, MNC Group menjadi perusahaan yang pertama kali mengakuisisi bank di Indonesia. 

"Tahun 1995, MNC group untuk pertama kalinya, melakukan akuisisi yang pertama di Indonesia melalui waktu itu Bursa Efek Jakarta," ucap HT dalam sambutannya, Selasa (19/11/2024). 

Kemudian, HT mengungkapkan saat pemerintah Indonesia pada 1998 membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), MNC Group melakukan pembelian aset BPPN terbesar di Indonesia setahun setelahnya. Padahal, lanjut HT, saat itu Indonesia tengah mengalami krisis moneter parah, namun MNC Group dapat mengakuisi mayoritas saham PT Astra International sebesar USD506 juta. 

"Pada zaman itu, akuisisi BPPN yang dilakukan MNC Group adalah yang terbesar, yaitu USD506 juta, akuisisi saham mayoritas PT Astra International," kata HT. 

"Di mana MNC Group menjadi lead konsorsiumnya," ucap HT. 

Lebih lanjut, Hary Tanoesoedibjo menjelaskan MNC Group pada 2000, melakukan reverse take over terbesar pada zamannya. Dia mengatakan, MNC Group mengakuisisi sekaligus back door listing PT Bentoel International Investama Tbk. 

"Jadi untuk diketahui, perusahaan rokok Bentoel itu pernah kita back door listing di MNC Group," katanya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186082//mnc_univeristy-C8E0_large.jpg
MNC University Jadi Co-Host ICEBM 2025 di Singapura, Perkuat Jejaring Akademik Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186079//mnc_univeristy-FE2y_large.jpg
MNC University Jajaki Kerjasama Sertifikasi Profesi Marketing dengan IMA DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186069//ceo_inews_media_group_angela_tanoesoedibjo-81KR_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Nilai Literasi Digital Jadi Kunci Lawan Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186066//ceo_inews_media_group_angela_tanoesoedibjo-gmCz_large.jpg
iNews Media Group Ajak Content Creator Kolaborasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/622/3186048//mnc_fest-x1FW_large.jpg
Promo Spesial HUT ke-36 MNC Group, Raih Cashback Reksa Dana 50% di Booth MNC Sekuritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/455/3186023//mnc_fest-Cvaz_large.jpg
Masyarakat Antusias Sambut Bazar UMKM MNC Fest 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement