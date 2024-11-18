Kisah Haru Mila Agustina Bantu Ibu Penjual Sayur Keliling

JAKARTA - Mila Agustina dan sang suami, Aleh Hidayat terbilang aktif menggarap konten di media sosial. Pasangan ini kerap mengusung tren viral hingga isu sosial yang menggelitik.

Isu sosial yang dibagikan Mila dan Aleh kali ini adalah saat mereka menolong ibu penjual sayur keliling yang menjajakan dagangannya menggunakan sepeda tua.

Sang ibu mengaku, sayur yang dijajakannya merupakan titipan orang. Dia hanya akan menerima upah jika seluruh dagangannya habis terjual. Alasan ini yang membuat si ibu kekurangan.

Mila dan Aleh yang tersentuh dengan cerita ibu penjual sayur pun berinisiatif memberikan bantuan. Mereka memberikan uang yang cukup untuk memperbaiki sepeda sang ibu juga untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Kejadian tersebut bukan hanya membuat sang ibu terharu, namun juga memberikan momen bahagia bagi Mila dan Aleh. Video haru itu pun mendapat pujian dari warganet.