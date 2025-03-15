Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tenny Tap Hadirkan Kisah Bisikan Teman Imajinasi yang Merenggut Nyawa Banyak Orang

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |20:38 WIB
Tenny Tap Hadirkan Kisah Bisikan Teman Imajinasi yang Merenggut Nyawa Banyak Orang
Tenny Tap Hadirkan Kisah Bisikan Teman Imajinasi yang Merenggut Nyawa Banyak Orang. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Tenny Tap kembali menghadirkan cerita menyeramkan dalam episode kedua Di Luar Nalar channel YouTube pribadinya. Kisahnya tentang seorang gadis bernama Tia yang mengalami kejadian mistis setelah pindah ke sebuah perumahan.

Awalnya, kehidupan berjalan normal. Namun, keanehan mulai terjadi ketika Daffa, adik Tia yang berusia 10 tahun, mengaku memiliki teman baru. Anehnya, tak ada satu pun anak seusianya di sekitar rumah mereka. 

Tia pun mulai curiga, terutama karena ia sering melihat Daffa berbicara sendiri. Hal aneh sering terjadi, ketika keluarga Tia kerap mendengar suara anak-anak bermain di taman depan rumah mereka menjelang maghrib. 

Namun saat dicek, tak ada seorang pun di sana. Yang lebih menyeramkan, ayunan dan jungkat-jungkit di taman itu bergerak sendiri seolah ada yang menaikinya. 

Keadaan semakin mencekam ketika suatu malam, Tia terbangun dan melihat sosok tinggi kurus berdiri di samping tempat tidur Daffa. Dalam kepanikan, ia memberitahukan hal itu kepada sang ibu.

Sayang, ibunya tak percaya dengan perkataan Tia tersebut. Sejak saat itu, gangguan semakin intens terjadi. Daffa menjadi semakin aneh, sering berbicara sendiri dan melamun, hingga suatu hari bocah laki-laki itu menghilang. 

Tidak hanya Daffa, Tia mulai menyadari bahwa perumahan mereka menyimpan banyak tragedi. Warga sekitar sering dikejutkan dengan peristiwa ‘mengakhiri hidup sendiri’ yang berulang kali terjadi. 

Halaman:
1 2
