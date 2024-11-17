Tak Hanya Komedi, Mila Agustina Juga Bikin Konten Berbagi di Media Sosial

JAKARTA - Content creator Mila Agustina sukses mencuri perhatian warganet dengan konten-kontennya yang menghibur sekaligus menyentuh hati. Tak sekadar komedi segar, perempuan asal Medan ini juga menghadirkan konten berbagi.

Bersama sang suami, Mila kerap membantu mereka yang membutuhkan di jalanan. Salah satunya ketika dia membantu pedagang kecil yang berjualan makanan di pinggir jalan.

Dalam video itu, Mila dan suaminya tampak memberikan bantuan dana kepada seorang pedagang memperbaiki jualannya agar bisa menarik lebih banyak pembeli. Konten berbagi tersebut melengkapi berbagai video komedi menggelitik Mila lainnya.

Seperti saat dia mengunggah sebuah konten tentang kondisi yang sering dialami orang di WhatsApp. Dia mengaku bingung dengan orang-orang yang enggan memasang foto profil, mematikan centang biru, dan menyembunyikan status online.

Konten ini berhasil membuat penonton tertawa karena mengangkat keresahan yang sering dirasakan orang saat berkomunikasi di aplikasi tersebut. Kejadian seperti ini terasa sangat relate dan menggambarkan situasi sehari-hari.